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13.05.2021 15:35

Урожай на гидрогеле

На Ставрополье экспериментируют с новой технологией полива сельхозкультур
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 103(8454)
В регионе агропредприятие начало использовать гидрогель для выращивания сельхозкультур. Так в хозяйстве пытаются решить проблемы, связанные с засухой или, наоборот, слишком обильными осадками.
На гидрогеле можно выращивать не только горох, но и любую другую сельхозкультуру. Фото: Владимир Аносов/РГ На гидрогеле можно выращивать не только горох, но и любую другую сельхозкультуру. Фото: Владимир Аносов/РГ
На гидрогеле можно выращивать не только горох, но и любую другую сельхозкультуру. Фото: Владимир Аносов/РГ

Экспериментируют в агрофирме "Соломенская" Степновского округа. Гидрогель - это полимерный материал, способный в больших количествах впитывать влагу и затем постепенно ее отдавать. Его применяют при выращивании рассады, транспортировке растений, разведении декоративных цветов. Среди его достоинств - нетоксичность, стерильность, способность сохранять свои свойства в почве при разных температурных режимах в течение пяти лет. Затем материал полностью разлагается на углекислый газ, воду и азот.

Фото: iStock
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- Ставропольский край относится к зоне рискованного земледелия, в ряде округов наблюдается нехватка влаги. Использование гидрогеля в сухом грунте позволяет растениям получать достаточное количество воды. В некоторых западных странах он активно применяется уже много лет. Наше сельхозпредприятие специализируется на выращивании однолетних культур, и мы решили провести такой эксперимент, - рассказал исполнительный директор компании Сергей Козликин.

Для опытов выделили часть полей, начать решили с гороха. На 10 гектарах гидрогель внесли в почву на глубину 12-15 сантиметров с помощью разбрасывателя, еще на 10 гектарах использовали для этого сеялку. Кроме того, 10 гектаров засеяли без внесения в почву гидрогеля.

По словам Козликина, во многих странах эта технология уже оправдала себя. В Ставропольском крае агрохолдинг использует российский препарат. Иностранный аналог быстрее впитывает влагу, но слишком быстро разлагается под воздействием ультрафиолета, поэтому его приходится вносить в почву достаточно глубоко. Отечественный гидрогель меньше реагирует на свет, но и абсорбирует воду медленнее. Хотя главное его достоинство - цена, он дешевле заграничного.

Согласно данным Ставропольского НИИ сельского хозяйства, в 2020 году засуха в крае была сильнейшей за последние 60 лет

- Кроме гороха пытаемся выращивать на нем еще и лен. В перспективе его можно использовать при производстве любой культуры. Главное - вносить перед севом, чтобы сохранить в почве влагу для семян. Всего пять граммов гидрогеля могут поглотить 500 миллилитров воды, - поясняет аграрий.

Он добавил, что в хозяйстве есть оросительные системы, но с ирригацией могут возникнуть проблемы. Например, мелиорация сильно повышает количество солей в почве. К тому же если установилась засушливая погода, то дефицит воды может быть и в каналах, которые используют для полива. Поэтому два метода дополняют друг друга и снижают риск.

- Говорить о результатах еще рано, но на предприятии возлагают определенные надежды на этот эксперимент. При любом исходе это будет ценный опыт и для агрофирмы "Соломенская", и для всех аграриев Ставрополья. Хорошо, что наши сельхозпроизводители не стоят на месте, они пробуют новые методики, приспосабливаются к погодным условиям, - заявил первый заместитель министра сельского хозяйства края Вячеслав Дридигер.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Он напомнил, что климат региона разнообразен, восточная зона из-за близости калмыцких степей нередко страдает от засухи. Она фиксируется практически ежегодно и имеет различную интенсивность, продолжительность и площадь охвата. Использование прогрессивных методик позволяет снизить затраты на орошение.

А в 2020 году засуха охватила едва ли не всю территорию Ставрополья. В итоге в регионе собрали только 5,2 миллиона тонн зерновых, что меньше, чем в 2019-м, на 3,1 миллиона тонн. Согласно данным Ставропольского НИИ сельского хозяйства, засуха в крае оказалась сильнейшей за последние 60 лет. В регион даже направили самолет Як-42Д "Росгидромет" - единственное воздушное судно, занимающееся увеличением количества осадков в засушливых районах. На его работу выделили около 40 миллионов рублей из местного бюджета.

Тем временем

Засуха и другие катаклизмы подтолкнули многих сельхозпроизводителей вернуться к агрострахованию, в результате этот рынок на Ставрополье за три года вырос в восемь раз. Такие данные приводят в Национальном союзе агрострахователей. Площадь озимых культур, которую аграрии края решили в 2021 году защитить на случай неурожая, оказалась самой большой в России - 571,4 тысячи гектаров. Страховая стоимость будущего зерна - 25,8 миллиарда рублей. Сейчас набирает обороты кампания по страхованию яровых культур. По ее итогам на Ставрополье запланировано застраховать 200 тысяч гектаров посевов.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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