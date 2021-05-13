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13.05.2021 18:39
Рубрика: Общество

Пластик в горах

В Дагестане из переработанного полиэтилена делают лавочки и беседки
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 103(8454)
Предприниматели республики решили использовать полиэтилен и пластик для благоустройства территорий.
Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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Цех начал работать около месяца назад в Кизилюрте. Глава компании Абдулгафур Насрулаев рассказал корреспонденту "РГ", что идея перерабатывать пластик пришла после того, как он увидел, во что превращаются горные территории и реки, куда бесконтрольно выбрасывают мусор. Нужные станки нашли в Санкт-Петербурге, они были закуплены на личные средства бизнесмена. Вместе с коллегой Джамалдином Магдиевым они разработали технологию.

- В цехе полиэтилен и пластик нагревают и перемешивают с песком, тогда они не горят, а плавятся. Потом сформировавшаяся масса прессуется и доводится до нужного состояния в течение суток. При этом ей можно придать любую форму. В Дагестане подобную технологию до нас не применяли, - утверждает Насрулаев.

В качестве сырья используют пакеты, стретч-пленку, пластиковые канистры. Пока не годятся для плавки бутылки из-под воды, над возможностью их переработки предприниматели сейчас размышляют.

- Пластиковая бутылка моментально сгорает, это очень вредно для людей на производстве. Поэтому мы сейчас ее не используем, в дело идут только крышки, которые безвредны, - говорит Джамалдин Магдиев.

Фото: Марина Волосевич
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Сырья для производства в республике достаточно. Некоторые местные бизнесмены даже закупают данные отходы у населения по 15 рублей за килограмм, прессуют и отправляют в другие регионы страны, но уже по 30 рублей. Стоимость же дробленого пластика доходит до 50 рублей за килограмм.

- К нам обращается много граждан, желающих сдать отходы. Таким образом мы стимулируем раздельный сбор мусора и делаем вклад в сохранение экологии. К примеру, на изготовление одной скамейки уходит около пяти тысяч использованных медицинских бахил, которые сейчас попросту выбрасываются. Теперь будет стимул собирать их по поликлиникам и продавать нам, - говорит Насрулаев.

В качестве экспериментальных образцов на предприятии изготовили скамейки, урны, кашпо для цветов, навесы, беседки, шезлонги. Как поясняют авторы проекта, обычные деревянные скамейки через год уже нужно заново красить, они часто ломаются, нередко их воруют. Изготовленные из полимерно-песчаного композита изделия долговечнее и крепче, они даже не горят. На глазах у корреспондента "РГ" такую скамейку облили керосином и подожгли. Через некоторое время топливо выгорело, а покрытие не пострадало.

Бизнесмены надеются, что их проект будет поддержан в муниципалитетах и им удастся получить заказы в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". В правительстве республики пообещали им поддержку. Не разойдутся ли слова чиновников с реальными делами, станет известно совсем скоро.

Комментарий

Заур Гапизов, генеральный директор Каспийского природоохранного центра:

- Для нашей республики чрезвычайно важно наладить раздельный сбор мусора, особенно пластика (ПВХ, полипропилена, полиэтилена), так как он практически не распадается и надолго загрязняет окружающую среду. Часть таких отходов подлежит вторичной переработке, но, к сожалению, в регионе отсутствуют соответствующие предприятия и вся эта тара попадает на свалки и полигоны. Необходима комплексная программа переработки ТКО с последующим использованием вторичных материалов на территории региона, что позволит уменьшить количество отходов и даст дополнительный экономический эффект в виде рабочих мест.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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