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13.05.2021 18:12

Как быть с землями для овец?

В Дагестане на сданных арендаторам участках возникли 199 незаконно построенных жилых поселков
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 103(8454)
Счетная палата республики проверила соблюдение законодательства при использовании земель, находящихся в государственной собственности. Вывод неутешителен - их значительная часть используется неэффективно.
На месте пастбищ и скотопрогонных трасс возникли сотни социальных, жилых и коммерческих объектов. Фото: Владимир Аносов/РГ На месте пастбищ и скотопрогонных трасс возникли сотни социальных, жилых и коммерческих объектов. Фото: Владимир Аносов/РГ
На месте пастбищ и скотопрогонных трасс возникли сотни социальных, жилых и коммерческих объектов. Фото: Владимир Аносов/РГ

Всего в государственной собственности региона - 5134 участка площадью 1,8 миллиона гектаров. Из них в реестр государственного имущества внесено 4996, в основном - земли сельскохозяйственного назначения, где превалируют земли отгонного животноводства. Согласно данным СП, на начало 2021 года заключено 1538 договоров аренды.

Фото: Сергей Михеев
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Как выяснилось, у значительного количества арендаторов после переоценки кадастровой стоимости участков должна была повыситься плата. Но сведения о ней не были вовремя направлены в контрольные структуры. Если бы это было сделано, дополнительные доходы от сдачи государственных земель составили бы 49 миллионов рублей. Более того, в 2020 году арендаторам начислили платежи на 98 миллионов рублей, но фактически они заплатили только около 66 миллионов. В целом же задолженность на первое января 2021-го составила 237 миллионов, увеличившись за последний год почти на 32 миллиона.

На нерадивых землепользователей подавали в суды. В прошлом году было направлено 48 исков о взыскании около 64 миллионов. Но, как отметили в Счетной палате, из-за неудовлетворительной претензионной работы решения о взыскании задолженности на сумму 48,4 миллиона рублей приняты лишь по восьми искам.

Основные проблемы связаны с землями отгонного животноводства. На них без правоустанавливающих документов образовано 199 населенных пунктов, в которых проживает свыше 78 тысяч человек. Ранее "РГ" писала о том, что в Бабаюртовском районе не смогли открыть четыре новые школы, построенные на пастбищах. Как пояснили в министерстве по земельным и имущественным отношениям республики, на эти школы, как и другие социальные объекты, нет документов на отвод территорий. И оформить их по закону невозможно.

Статус многих сельхозземель обсуждается в Дагестане десятки лет - за эти годы на месте равнинных скотопрогонных трасс и возникли поселки, отсутствующие на картах.

Фото: iStock
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- Земли отгонного животноводства - республиканские, их правовой статус регулируется отдельным законом. Строить на них по закону нельзя. Но реалии уже иные. На этих землях вместо временных стоянок для зимнего проживания животноводов давно построены объекты здравоохранения, соцкультбыта, имеются даже старые школы. Пора внести изменения в закон об этих землях и предусмотреть строительство хотя бы социальных объектов, - считает руководитель Дагсельхозстроя Магомед Юсупов.

В январе нынешнего года одну проблемную школу, расположенную в селе Бюрукутан, открыть все же удалось. Чтобы ввести ее в эксплуатацию, новое здание передали в оперативное управление старому сельскому среднеобразовательному учреждению. После положительного заключения Роспотребнадзора и пожарной службы была обновлена лицензия на здания обеих школ. Возможно, что такую же схему применят и в отношении остальных проблемных учебных заведений.

Счетная палата выявила и другие нарушения при использовании находящихся в госсобственности земель, особенно на побережье Каспийского моря. Так, территория, переданная в аренду муниципальной детско-юношеской спортивной школе, оказалась застроена коттеджами. На участке, предоставленном организации "ЧиркейГЭСстрой" для базы отдыха, проверяющие обнаружили жилой микрорайон. На двух участках, арендованных ТСЖ под строительство спортивно-оздоровительного и санаторно-профилактического комплекса, возведено около 70 частных домов, к которым проведена соответствующая инфраструктура - газ, вода, электричество.

Счетная палата рекомендовала министерству по земельным и имущественным отношениям РД усилить контроль над целевым и эффективным использованием земель. В списке поручений - проведение инвентаризации переданных в аренду участков, предоставление аренды только по результатам аукциона, изъятие земель у недобросовестных пользователей. Что касается территорий отгонного животноводства, то здесь предлагается подготовить предложения для определения статуса образованных на них населенных пунктов.

Мнение

Халил Халилов, главный экономист фонда "Реальная политика":

- Существуют разные причины использования земель не по назначению. Но самая главная - коррупция и заинтересованность некоторых чиновников в государственных землях. Решить многие проблемы можно с помощью кратного повышения размера арендной платы за такие участки с последующим субсидированием затрат тех аграриев, которые выращивают на них продукцию.

Дорогую землю никто не будет арендовать, чтобы использовать ее неэффективно. При этом освободившиеся участки следует перераспределить на открытых конкурсных торгах, а любое иное решение о распределении считать незаконным.

Следует ускорить определение статуса населенных пунктов, образовавшихся на землях отгонного животноводства. В отношении них нужно ввести иной порядок расчетов - это должны быть не арендные платежи в республиканский бюджет, а земельный налог, направляемый в бюджет тех муниципалитетов, где они расположены. Для обеспечения рабочими местами жителей стихийно сформированных сел требуется создать упрощенный порядок перевода земель из одной категории в другую с учетом социально-экономических приоритетов этих местностей.

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