Новости

В Госдуме рассмотрят план реализации Послания президента 18:54
Депутат Мосгордумы Александр Козлов: Интерес к выборным процедурам в интернете последовательно растет 18:50
Северный флот получит порядка 345 единиц вооружений в 2021 году 18:39
Осуждённый за госизмену бывший офицер ФСБ выйдет по УДО 18:27
Фрегат "Адмирал Головко" войдет в состав ВМФ России в 2022 году 18:26
Российский ученый Мажуга назвал пять способов улучшить экологию в больших городах 18:21
НАТО активизировало военную деятельность у границ РФ в Арктике 18:19
Портал бесплатной правовой помощи будет запущен в этом году 18:19
Вертолет со спикером Рады совершил аварийную посадку в Херсоне 18:17
Бизнесмена Василия Бойко-Великого отпустили из СИЗО 18:08
МИД РФ: Болгария не просила помочь в расследовании взрывов 18:07
"Аэрофлот" начислит бонусные мили пассажирам, привившимся от COVID-19 17:49
В Анапе дроны будут доставлять тонущим спасательные круги 17:37
В Болгарии заявили о необходимости перехода к президентской форме правления 17:28
В возрасте 89 лет умерла актриса Кира Крейлис-Петрова 17:12
Песков: В Кремле не следят за выдвижением Путина на Нобелевскую премию 17:12
Белгородские грибники нашли арсенал времен войны 17:12
Захарова: Россия не пойдет на односторонние уступки по ДОН 17:08
Патриарх Кирилл предложил альтернативу абортам 17:05
В Сибири 16-летняя девочка со СМА скончалась, не дождавшись лекарства 17:04
Подозреваемый в избиении PR-директора "Спартака" отправлен под домашний арест 17:02
Диетолог назвала плюсы и минусы продуктов с заменителем молочного жира 16:53
В Болгарии возмутились "антироссийской дикостью" 16:49
Более 60% россиян проведут летний отпуск дома 16:49
В Сочи на федеральную трассу сошел оползень 16:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
13.05.2021 18:32

Зеленая деградация

В Дагестане необходимо срочно восстанавливать пастбища
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 103(8454)
В одном из фермерских хозяйств республики опробовали технологию поверхностного улучшения пастбищ. Дагестан занимает лидирующие позиции в стране по количеству крупного и мелкого рогатого скота - бычков и буренок в регионе около 950 тысяч, а овец и коз свыше 4,5 миллиона. Но вот качество кормовых лугов оставляет желать лучшего.

Площадь пастбищ и сенокосов в Дагестане - около трех миллионов гектаров, они занимают 80 процентов всех сельскохозяйственных угодий республики. Однако многие луга не справляются с нагрузкой на них.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Дагестане на арендованных землях возникло 199 незаконных поселков

Исторически в Дагестане сложилась система отгонного животноводства. Ежегодно стада овец весной перегоняют за сотни километров в горы - на альпийские луга, богатые сочной травой. К зиме проделывают обратный путь - в кошары, расположенные на равнине. Проблема в том, что делают так не во всех хозяйствах. В итоге животные круглый год топчут одни и те же земли, и травостой попросту не успевает восстановиться.

В последние годы удручающая ситуация сложилась на севере республики. Здесь из-за деградации пастбищ возник дефицит подножного корма. Минувшей зимой даже пришлось привлекать средства из резервного фонда правительства региона на закупку дополнительных кормов.

Что необходимо для повышения качества травяного покрова пастбищ, на днях обсудили ученые, представители минсельхозпрода РД и предприниматели. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов отметил, что развитие животноводства невозможно без достаточной кормовой базы, поэтому необходимо срочно заниматься восстановлением и защитой пастбищ.

- В силу различных причин на лугах исчезают многие ценные травы, зачастую их сменяют растения низкой кормовой ценности и сорняки. Поэтому в регионе сейчас начали проводить подсев на пастбищных угодьях. То же самое планируется практиковать и на сенокосах, - рассказал Шарипов.

Фото: iStock
Что ждет дачников и садоводов в новом сезоне

Такие методы используют и в других регионах страны, причем там процесс механизирован. У животноводов есть специальные сеялки и апробированные травосмеси, позволяющие длительный период поддерживать продуктивность пастбищ. Подобная сеялка появилась не так давно в крестьянско-фермерском хозяйстве Сулейман-Стальского района. Но пока это единственный агрегат в республике.

Дело в том, что такая техника стоит дорого. В минсельхозпроде республики пообещали предоставить поддержку хозяйствам, использующим современное оборудование и технологии. К сохранению пастбищных угодий привлекут ученых и экспертов как из Дагестана, так и из других регионов страны.

Уже достигнута договоренность с Дагестанской опытной станцией Всероссийского института растениеводства, расположенной в Дербентском районе, о проведении демонстрационных посевов различных травосмесей. Таким образом животноводы смогут выбрать наиболее подходящие для своих угодий.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

Главное сегодня

Путин поручил наградить сотрудников школы Казани, где была стрельба
Песков: Россия не планирует никого "поглощать"
Мишустин: Программа кешбэка на детский отдых обойдется в 5 млрд рублей
Росавиация составила рекомендации для авиакомпаний из-за ситуации в Израиле
В США Москву назвали самым защищенным местом на случай ядерной войны