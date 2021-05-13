В одном из фермерских хозяйств республики опробовали технологию поверхностного улучшения пастбищ. Дагестан занимает лидирующие позиции в стране по количеству крупного и мелкого рогатого скота - бычков и буренок в регионе около 950 тысяч, а овец и коз свыше 4,5 миллиона. Но вот качество кормовых лугов оставляет желать лучшего.

Площадь пастбищ и сенокосов в Дагестане - около трех миллионов гектаров, они занимают 80 процентов всех сельскохозяйственных угодий республики. Однако многие луга не справляются с нагрузкой на них.

Исторически в Дагестане сложилась система отгонного животноводства. Ежегодно стада овец весной перегоняют за сотни километров в горы - на альпийские луга, богатые сочной травой. К зиме проделывают обратный путь - в кошары, расположенные на равнине. Проблема в том, что делают так не во всех хозяйствах. В итоге животные круглый год топчут одни и те же земли, и травостой попросту не успевает восстановиться.

В последние годы удручающая ситуация сложилась на севере республики. Здесь из-за деградации пастбищ возник дефицит подножного корма. Минувшей зимой даже пришлось привлекать средства из резервного фонда правительства региона на закупку дополнительных кормов.

Что необходимо для повышения качества травяного покрова пастбищ, на днях обсудили ученые, представители минсельхозпрода РД и предприниматели. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов отметил, что развитие животноводства невозможно без достаточной кормовой базы, поэтому необходимо срочно заниматься восстановлением и защитой пастбищ.

- В силу различных причин на лугах исчезают многие ценные травы, зачастую их сменяют растения низкой кормовой ценности и сорняки. Поэтому в регионе сейчас начали проводить подсев на пастбищных угодьях. То же самое планируется практиковать и на сенокосах, - рассказал Шарипов.

Такие методы используют и в других регионах страны, причем там процесс механизирован. У животноводов есть специальные сеялки и апробированные травосмеси, позволяющие длительный период поддерживать продуктивность пастбищ. Подобная сеялка появилась не так давно в крестьянско-фермерском хозяйстве Сулейман-Стальского района. Но пока это единственный агрегат в республике.

Дело в том, что такая техника стоит дорого. В минсельхозпроде республики пообещали предоставить поддержку хозяйствам, использующим современное оборудование и технологии. К сохранению пастбищных угодий привлекут ученых и экспертов как из Дагестана, так и из других регионов страны.

Уже достигнута договоренность с Дагестанской опытной станцией Всероссийского института растениеводства, расположенной в Дербентском районе, о проведении демонстрационных посевов различных травосмесей. Таким образом животноводы смогут выбрать наиболее подходящие для своих угодий.