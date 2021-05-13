В Пенсионном фонде напомнили россиянам о прибавке к пенсии

После достижения 80 лет пенсионеры имеют право на двукратное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Об этом напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Северной Осетии.

В 2021 году размер фиксированной выплаты составляет 6044 рублей 48 копеек. После достижения 80 лет пенсионеры начинают получать две таких выплаты. Общая сумма фиксированной выплаты становится равной 12 088, 96 руб.

Повышенную пенсию получателям начинают выплачивать начиная со следующего месяца после дня рождения. При этом производится доплата за те дни предыдущего месяца, в котором получателю страховой пенсии по старости исполнилось 80 лет. Например, у человека день рождения 10 мая. В июне за 21 день мая будет доплата.

В ПФР напоминают, что фиксированная выплата - это гарантированная выплата к страховой пенсии. Она не зависит от ранее уплаченных страховых взносов. А также обращают внимание на тот факт, что увеличенные выплаты предоставляется только тем пенсионерам, которые получают страховую пенсию по старости. Получающим социальную пенсию по старости фиксированная выплата не удваивается. Не увеличивается выплата и у инвалидов 1 группы, так как данная категория уже получает фиксированную выплату в двойном размере в связи с инвалидностью. А вот получатели пенсии по случаю потери кормильца, которым тоже не положена удвоенная фиксированная выплата, при достижении 80 лет имеют право все-таки обратиться за перерасчетом своей страховой пенсии с учетом удвоения фиксированной выплаты и перейти на нее, если ее размер окажется больше получаемой пенсии по случаю потери кормильца.

Никаких заявлений на перерасчет пенсии подавать в ПФР не нужно. Кроме увеличения фиксированной выплаты, можно получить доплату по уходу за пенсионером. Ее начисляют, если за пенсионером ухаживает трудоспособный неработающий гражданин. Для расчетов с ним и доплачивают пенсионеру. Тот, кто ухаживает, может не быть родственником и даже не жить вместе с пенсионером. Выплаты приходят вместе с пенсией каждый месяц. Ухаживающему при этом будет начисляться страховой стаж за время ухода.