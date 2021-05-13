Александр Адабашьян провел творческий вечер на кинофестивале в Петербурге

В рамках 29-го Всероссийского кинофестиваля "Виват кино России!", который проходит в эти дни в Северной столице, состоялся творческий вечер Александра Адабашьяна, заслуженного художника России, сценариста, актера, режиссера.

На прошлый, ковидный год пришелся юбилей Адабашьяна - 75-летие. Но празднования тогда переносили. "Виват кино России!" решил исправить это дело, наградить юбиляра и провести вечер в киноцентре "Родина".

Герой неулыбчив. Но как остроумен! Великолепный рассказчик. С удовольствием слушала публика забавные, интересные истории из его жизни. Как однажды сыграл Ленина. Как снимали некоторые сцены, делая по 12 дублей, например, в "Пяти вечерах" Михалкова…

Режиссер Вадим Абдрашитов назвал своего товарища замечательным художником, выдающимся кинематографистом, необычным режиссером - недооцененным, к сожалению.

Добрые слова сказали актриса Лариса Удовиченко, режиссер Антон Мегердичев (фильмы "Метро", "Движение вверх"), президент фестиваля "Амурская осень" Сергей Новожилов…

Скромный юбиляр процитировал поэта Михаила Светлова: "Кажется, меня уже почетом, Как селедку луком, окружают". Сравнил себя с Хлестаковым, который выслушивает о себе хвалебные речи. И добавил:

- Предлагаю делить всё, о чем говорят, на пять, шесть, девять…Сам себя я оцениваю как человека средних способностей, которому в жизни повезло с гениальными учителями.

Александр Адабашьян часто повторяет: "Ничему нельзя научить. Можно только научиться, работая подмастерьем при хорошем мастере. В любой профессии".

"Слишком умный, остроумный, над всем шутит", - охарактеризовала своего коллегу и Светлана Крючкова. И рассказала, как они снимались в "Собака Баскервилей" Игоря Масленникова - играли мужа и жену, в "Родне" Никиты Михалкова…

Драматург, сценарист, режиссер Виктор Мережко задал вопрос, чем сейчас занят художник.

- Мы с Анной Чернаковой снимаем очередную детскую картину (сняли уже три), называется "Катя -Катя".

- Что тебя в детство потянуло? Уже дошел до такого состояния?

- Это очень интересно. Искренность чувств и отношений между людьми в этом возрасте куда интереснее. Там меньше полутонов и больше яркого, чистого и честного.

Мережко заметил, что сейчас в прокате бьет рекорды картина "Прабабушка легкого поведения", и пошутил: "Давай снимем "Прадедушку легкого поведения", ты сыграешь или я".

Еще Александра Артемовича спросили: "Есть ли у вас мечты, которые не осуществились?" "Нет", - ответил он. И признался: "У меня была детская мечта - я очень хотел стать клоуном. Родители противились…"

Затем смотрели фильм-участник конкурсной программы фестиваля "Про Лёлю и Миньку". Кино для детей и взрослых, для всей семьи, по детским рассказам Михаила Зощенко. Адабашьян в нем сценарист и художник, а также сыграл небольшую роль.

Справка «РГ»

Александр Адабашьян работал в качестве художника-постановщика на фильмах Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974) и "Раба любви" (1975) , а в его следующих фильмах "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Пять вечеров", "Несколько дней из жизни Обломова", "Очи черные" выступил также как сценарист.

В 1973 году Андрей Кончаловский пригласил Адабашьяна вместе написать сценарий картины "Дело важнее, чем жизнь". С режиссером он также работал в качестве художника-постановщика на фильме "Сибириада".

Сыграл более сорока эпизодических ролей, создав на экране яркие, запоминающиеся образы: инженер Тимофеев в "Пяти вечерах", дворецкий Бэрримор в "Собаке Баскервилей", Берлиоз в телесериале "Мастер и Маргарита".

В 1990 году дебютировал в качестве режиссера, сняв во Франции фильм "Мадо, до востребования", включенный на Каннском фестивале в программу "Перспективы французского кино" и получивший в ней главный приз. Фильм был номинирован на премию "Сезар" - за лучшую дебютную работу.

Поставил оперу "Борис Годунов" в Мариинском театре и "Хованщину" в театре Ла Скала.

Тем временем

На открытии кинофестиваля в БКЗ "Октябрьский" поздравили юбиляров 2020 - 2021, народных артистов России, и вручили им награды:

приз "Признание" - за впечатляющую галерею женских образов на экране -Лариса Удовиченко

"Немеркнущая зрительская любовь" - Сергей Никоненко

"За творческий вклад в российский кинематограф" - Нина Усатова

"Живая легенда российского кино" - Александр Адабашьян