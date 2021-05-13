Арктические регионы готовят земельные участки для новой программы

Северные регионы готовятся к запуску программы "Арктический гектар", намеченному на лето этого года. Они уже формируют земельные участки, а также до 22 мая направляют в Госдуму предложения и замечания к соответствующему федеральному законопроекту. Так, Архангельская область предложила исключить из своих арктических территорий, которые попадают в программу, городской округ "Новая Земля", расположенный на одноименном архипелаге.

Как пояснили в правовом департаменте региона, эта территория находится в ведении Министерства обороны РФ и госкорпорации "Росатом". Обычная хозяйственная деятельность на Новой Земле не ведется, а следовательно, использовать ее в целях, предусмотренных программой, практически невозможно.

Напомним, что земельный участок площадью до одного гектара в Арктической зоне РФ можно будет бесплатно получить для строительства дома, ведения хозяйства или бизнеса. В СЗФО новый закон охватывает Мурманскую область и Ненецкий округ, часть территорий Поморья, Карелии и Коми.

Аналогичная программа уже пять лет работает на Дальнем Востоке, и эксперты рекомендуют учесть опыт его "гектарщиков". При этом нельзя забывать и про особенности Арктики. По прогнозам специалистов, некоторые дальневосточные проблемы при раздаче гектаров на Севере могут проявиться еще острее. В частности, это касается инвентаризации земель.

- При запуске программы на Дальнем Востоке оказалось, что официальные карты не соответствуют реальному положению дел, - отметила Наталья Бугаец, взявшая участок под экопарк в Приморском крае, в ходе дискуссии на площадке "Проектного офиса развития Арктики". - Нашу заявку несколько раз отклоняли из-за того, что участок захватывал то дорогу, то лесфонд. Приходилось постоянно уточнять границы. Некоторые объекты значились на бумаге, но их не было в базе данных Росреестра. Когда гектары занимали чью-то землю, начинались конфликты, порой дело доходило до суда.

Чтобы избежать проблем, необходимо еще до запуска программы провести качественную инвентаризацию земель, считает Наталья Бугаец. Кроме того, потребуются квалифицированные консультанты и широкая кампания по освещению программы. Чем больше людей будут знать о предоставлении гектаров, тем лучше. Иначе возможны такие ситуации: кто-то берет по программе участок на границе с чьим-то огородом, хозяева которого пользовались этой землей годами, но не знали, что ее можно оформить. В итоге возникают споры и недоверие к самой программе.

Многие "гектарщики" брали землю, не обращая внимания на разрешенный вид ее использования, и потом тоже сталкивались с проблемами.

Надо не просто давать землю, а заранее продумывать, чем люди смогут на ней заниматься, чтобы это было востребовано

- Участки, которые будут предоставляться в качестве арктического гектара, целесообразно перевести в земли населенного пункта, - подчеркнул профессор Высшей школы экономики, гендиректор "Института экономики города" Александр Пузанов. - Да, закон позволяет постоянно проживать и в садовых товариществах, но это связано с различными сложностями. В частности, такие территории не обеспечиваются дорожно-транспортной и социальной инфраструктурой в том же объеме, что и населенные пункты.

Неразвитая инфраструктура - одна из главных бед северных территорий, отмечает эксперт аналитического центра при правительстве РФ Дмитрий Хомченко. К примеру, Ненецкий округ занимает 84-е место в рейтинге регионов страны по обеспечению инфраструктурой.

- Понятно, что земля, на которой ничего нет, никому не нужна. Сотовый оператор не будет ставить вышку для 20-30 потребителей, и огромные территории на берегах арктических морей остаются без связи. При этом пять-десять соток абсолютно голой земли под индивидуальное жилищное строительство в том же НАО стоят почти как в Подмосковье - 300 тысяч рублей. Вложив эти средства, собственникам придется самим обеспечивать себе коммунальную, транспортную и прочую инфраструктуру. С такими же проблемами столкнутся и получатели арктических гектаров, - утверждает Дмитрий Хомченко.

По мнению эксперта, надо заранее предусмотреть для них меры поддержки на развитие инфраструктуры. В этом отношении "гектарщикам" может помочь альтернативная энергетика - ветровая или солнечная.

Чтобы программа стала успешной, надо предоставлять северянам не отдельные участки, разбросанные по широким просторам Арктики, а сопредельные земли в одном месте, считает Александр Пузанов. Такие кластеры позволят получателям гектаров создавать объединения, которые помогут им на всех этапах. К примеру, если участки не примыкают к уже существующим населенным пунктам, а находятся в чистом поле, надо будет оформлять новое поселение.

- Такие процедуры лучше готовить и продвигать совместно, - полагает профессор ВШЭ. - Для обустройства участков надо также создавать органы общественного самоуправления и хозяйственные объединения - товарищества, кооперативы или некоммерческие партнерства. Вместе будет проще решать и вопрос с финансированием строительства. Арктический гектар предоставляется в безвозмездное пользование на пять лет, и он не интересен банкам с точки зрения залогового обеспечения. Но объединение получателей участков позволит им по очереди выступать созаемщиками при возведении жилья.

Арктические гектары также необходимо заранее встраивать в существующие экономические цепочки, уверена руководитель центра отраслевой экономики НИФИ Минфина РФ Инна Рыкова.

- Надо не просто давать землю, а заранее продумывать, чем люди смогут на ней заниматься, чтобы это было востребовано. Лучше всего применять отраслевой принцип развития территории, - считает эксперт.

На Дальнем Востоке программе не хватило системного подхода, поэтому получатели гектаров порой не знали, что с ними делать. Важно не повторить этих ошибок в Арктике, отмечают специалисты.

Кстати

Согласно законопроекту, механизм предоставления земли в АЗ РФ будет отличаться от дальневосточного: гектар дадут только на территориях, которые специально выделит регион. Их границы будут определены в законах субъектов РФ.

Предполагается, что это должно защитить интересы коренных народов Севера. К примеру, оленеводы традиционно используют огромные территории, которые никак не оформлены. Регионы смогут исключить их из земель под арктические гектары.