Федеральный закон об инициативном бюджетировании, который подразумевает участие жителей в распределении средств местной казны, вступил в силу. Теперь россияне смогут разработать и реализовать за бюджетный счет проекты, важные с точки зрения развития их городов и поселков. В регионах Северо-Запада уже приступили к утверждению конкретных механизмов инициативного бюджетирования (ИБ). В ряде субъектов "народные бюджеты" существовали и раньше, сейчас их предстоит дополнить новыми проектами.

Портал для активных горожан

Общий для всех регионов механизм ИБ, прописанный на федеральном уровне, выглядит так. Жители города или поселка могут создать инициативную группу, в состав которой должны войти не менее 10 человек старше 16 лет. Они разрабатывают проект, решающий наболевшую местную проблему, указывают сроки реализации, объем финансирования, описывают ожидаемый результат. Помимо объединений граждан, с инициативами могут выступать органы территориального общественного самоуправления и старосты сел.

Проекты утверждаются на сходе граждан и вносятся в местную администрацию. Муниципалитет рассматривает заявку в течение месяца и дает ответ - положительный или отрицательный. Причем при отказе чиновники должны ссылаться на конкретные аргументы, прописанные в законе. Среди них - отсутствие необходимых полномочий у органов местного самоуправления, возможность решить проблему более эффективным способом, недостаток финансирования.

В Калининградской области механизм поддержки ИБ планируют запустить уже в 2021-м. Сейчас в областном минфине готовят нормативно-правовую базу. Муниципалитеты, поддерживающие инициативы местных жителей, получат финансовые стимулы в виде региональных субсидий. Их выделят на реализацию проектов, которые пройдут отбор на муниципальном и региональном уровнях.

Кроме того, до конца года заработает единый областной портал инициативного бюджетирования. С его помощью калининградцы смогут подать заявки в муниципалитеты. Эта же онлайн-система будет отвечать за проверку документов, обсуждение и голосование. Затем муниципалитеты посредством портала внесут проекты на региональный уровень, чтобы получить субсидии.

Проекты утверждаются на сходе граждан и вносятся в местную администрацию

- Наша основная цель - расширить практику участия граждан в формировании расходов местных бюджетов с учетом приоритетных для них вопросов, - комментирует ситуацию министр финансов Калининградской области Виктор Порембский. - При этом важно сохранить уже имеющуюся на сегодня систему работы в муниципалитетах по инициативному бюджетированию, оптимизируя при необходимости отдельные процессы. А также помочь наладить эту работу там, где ее только начинают.

Дом культуры с новым фасадом

Глава калининградского минфина не случайно упомянул об имеющихся механизмах. С 2011 года в регионе реализуется программа конкретных дел, которая является прообразом системы ИБ. Местные власти разрабатывают проекты, основываясь на обращениях и предложениях жителей. Итоговый перечень мероприятий формируют с помощью общественного голосования.

В прошлом году в жизнь воплотили 272 инициативы. Подрядчики построили новые объекты водоснабжения и детские площадки, отремонтировали инженерные сети и тротуары, модернизировали системы уличного освещения. На реализацию программы областной бюджет выделил 179 миллионов рублей.

На Вологодчине тоже существует механизм ИБ - проект "Народный бюджет". В первый сезон в 2015 году вологжане подали 74 заявки, а общий объем финансирования составил

10 миллионов рублей. В этом году реализуют уже порядка полутора тысяч инициатив, финансирование проекта увеличится в 30 раз - до 306 миллионов. В рамках проекта "Школа общественного контроля" в "Народный бюджет" дополнительно вошли 144 заявки, их инициаторы получили консультации и смогли правильно оформить документы. В программе участвуют все муниципальные образования области.

- Поначалу было установлено софинансирование в пропорции пятьдесят на пятьдесят: половина - областной бюджет, половина - средства местного бюджета, бизнеса и населения, - рассказывает председатель комитета Законодательного собрания Вологодской области по вопросам местного самоуправления Александр Гордеев. - С прошлого года по просьбе муниципалитетов доля средств областного бюджета была увеличена до 70 процентов.

В Никольском районе в деревне Кожаево, к примеру, благодаря "Народному бюджету" преобразился Дом культуры. Это важный культурный центр, объединяющий жителей пяти близлежащих населенных пунктов. Здесь отремонтировали зрительный и танцевальный залы, фойе, кабинеты специалистов, заменили окна и двери, обновили фасад. Кроме того, в рамках инициативного проекта учреждение приобрело сценические костюмы.

Пульт управления финансами

По оценкам экспертов, собственные "народные бюджеты" создают более 80 процентов субъектов РФ. В текущем году им предстоит решить, как связать между собой старые и новые практики инициативного бюджетирования. Этот вопрос обсуждают сейчас в Республике Коми.

- В нашем регионе проект "Народный бюджет" реализуется с 2016 года, - отмечает руководитель республиканского Проектного центра инициативного бюджетирования Дмитрий Сизев. - Честно говоря, когда закон только разрабатывался, мы опасались, что он создаст жесткие рамки для уже действующих механизмов ИБ. Но этого, к счастью, не произошло. Согласно закону, субъекты РФ вправе сами разрабатывать программы инициативного бюджетирования, реализуемые с привлечением средств региональной казны. Не ограничены и сферы деятельности, в рамках которых граждане могут выдвигать свои инициативы. Поэтому мы, с одной стороны, продолжаем развивать проект "Народный бюджет". С другой стороны, республиканское управление по вопросам местного самоуправления разработало модельный нормативно-правовой акт для муниципалитетов. Там прописан общий порядок работы с инициативными проектами, которые группа граждан, насчитывающая более 10 человек, может внести в местную администрацию в рамках нового федерального закона. Сейчас муниципальные администрации утверждают на основе модельного акта собственную нормативно-правовую базу. В перспективе все эти механизмы лягут в основу регионального закона об ИБ.?Пока не решено, будет ли он объединен с постановлением, регламентирующим реализацию проекта "Народный бюджет", или мы получим отдельный документ.

Что касается "Народного бюджета", в 2021-м добавились две новые сферы деятельности, в рамках которых можно создавать инициативные проекты. Это экология и организация безбарьерной среды для людей с инвалидностью. Всего же направлений теперь 13. Кроме того, в текущем году во всех муниципальных районах республики заработают бюджетные комиссии. Это значит, что средства "Народного бюджета" будет распределять группа граждан, представляющих свои города и поселки, а не местные власти. Кандидатов выберут на сельских и городских сходах.

- Передать пульт управления проектным финансированием местным жителям - довольно смелая инициатива, - продолжает Дмитрий Сизев. - Но мы посчитали, что гражданам виднее, какие проблемы в их городах и поселках необходимо решать в первую очередь. Механизм тестировался в течение года в Ижемском районе и хорошо себя зарекомендовал. Конечно, потребовалась подготовительная работа, наш проектный центр провел множество встреч и образовательных мероприятий с ижемскими народными кандидатами. В перспективе планируем организовать обучение участников бюджетных комиссий на базе республиканской академии госслужбы и управления. Это учебное заведение является основным поставщиком кадров для муниципальных администраций. Будет логично, если оно начнет готовить кадры и для общественных институтов управления.