Современная велотрасса на российско-финской границе на пункте пропуска Светогорск - Иматра откроется 1 июля 2021 года. Она станет первым этапом работы над проектом по развитию международного велотуризма. Если к этому времени границы будут открыты, то у туристов из Финляндии и России появится возможность ездить друг к другу в гости на двухколесном транспорте без очередей.

Как сообщили в АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области", протяженность велотрассы составит четыре километра. Проходить границу велосипедист будет не в общем потоке с другими видами транспорта, а двигаться по специальной выделенной полосе. Перед пунктом пропуска через границу в Светогорске для велосипедистов будет организована зона отдыха с велопарковкой, площадкой для ремонта и павильоном ожидания. Проект трассы разработало АО "Институт "Стройпроект". Стоимость строительства оценивается в 58,8 миллиона рублей.

Руководитель "Петербургского велообщества" Павел Хусу считает проект велодорожки от Светогорска до Иматры полезным, в первую очередь - для жителей Петербурга и Ленинградской области. "Поездки в Иматру станут более безопасными, не надо будет двигаться в потоке автомобилей по дорогам, рискуя быть сбитыми". С ним соглашается и проект-менеджер голландской компании по развитию велодвижения Роб Босхауэрш, который считает, что у европейских туристов также есть спрос на веломаршруты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. А российская часть веломаршрута может стать частью велосипедного маршрута Eurovelo 10. Он проходит по побережью Балтийского моря. В планах международных экспертов запустить его и по территории Ленинградской области. По одной из схем, например, предполагается, что велотуристы из Петербурга доезжают до Зеленогорска, затем маршрут будет проложен до Приморска и далее до Выборга, где можно будет пересечь границу с Финляндией.

По данным аналитиков, интерес к велопутешествиям растет с каждым годом. Социологические опросы показали, что 55 процентов респондентов, не совершающих в настоящее время поездок на велосипеде, готовы начать ездить на нем. Но при создании благоприятных условий. Роб Босхауэрш отмечает, что желающих путешествовать на двухколесном транспорте было бы больше, если бы для этого была создана велоинфраструктура. По его словам, если, например, в Зеленогорске есть варианты, где остановиться переночевать велосипедисту, то в Приморске такой инфраструктуры нет вообще. В Выборге есть отели, но они дорогие. И не везде согласны пустить постояльца с велосипедом. В Петербурге и Ленинградской области на дорогах не хватает даже самого элементарного - знаков дорожного движения для велосипедистов, обустроенных велопарковок, а самое главное - безопасно проложенных дорожек. "Зачастую велосипедист не знает, куда он в итоге приедет. Во-первых, потому, что отсутствуют опознавательные знаки, во-вторых, иногда дорожки фактически ведут в никуда, то есть маршрут неожиданно обрывается", - рассказывают велосипедисты. Чиновники разводят руками - они знают эти проблемы, но в бюджете нет денег. Подсчитано, например, что Финляндия только за последние три года вложила в оборудование своих велотрасс 40 миллионов евро.

Почетный председатель клуба "Велопитер" Илья Гуревич убежден, что развивать велопроекты стоит хотя бы потому, что грамотное построение сети велодорожек приносит экономическую пользу региону. По его мнению, когда велосипедист "размазан" по дорогам региона, он никакого экономического эффекта не создает. Если же для них построен интересный маршрут, по которому едет масса людей, то вдоль таких велотрасс начинают появляться рабочие места: гостиницы, рестораны и так далее. Растет и развивается малый и средний бизнес. "Почему в мире так развивают велосипедный туризм? Он приносит деньги. Это суть", - говорит Илья Гуревич. Подсчитано, например, что в Европе велотуризм приносит 42,5 миллиарда евро в год. Остается только надеяться, что открытие первого международного веломаршрута между Светогорском и Иматрой не будет трассой, которая поведет в никуда, а станет дорогой нового туристического направления.