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13.05.2021 13:59

Дай порулить, друг!

Приживется ли в Петербурге "народный каршеринг"
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 103(8454)
Комтранс Петербурга ищет добровольцев для тестирования системы "народного каршеринга". Автовладельцам предлагается сдавать в аренду свои автомобили друзьям и получать за это деньги. Конечная цель - снижение числа машин на улицах города.

Идея "народного каршеринга" в том, чтобы пока владелец не использует свою машину, на ней может покататься кто-то другой. Такие проекты реализуются во многих странах мира. Появление этой системы России анонсировалось еще три года назад. Сейчас платформа разработана. Ее сердце - мобильное приложение "Рули". Оно тестируется одновременно в Москве и в Петербурге.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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В "народном каршеринге" нет жестких правил, о цене и условиях использования собственник и арендатор должны договариваться самостоятельно. Когда владельцу не нужна машина, он может разместить объявление, пост увидят только его друзья из телефонной книги, зарегистрированные в приложении.

В автомобиле установлено специальное оборудование для отслеживания местоположения, такое же, как и в обычном каршеринге. Тестировщикам обещают поставить эту технику бесплатно.

"РГ" спросила экспертов, что они думают о "народном каршеринге". Отношение неоднозначное.

Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto, говорит, что машина используется собственником максимум на три-четыре процента от всего времени владения. В основном автомобиль стоит во дворе, в паркинге, на улице...

- "Народный каршеринг" позволит увеличить долю активной эксплуатации, кроме того, даст возможность владельцам авто заработать дополнительные деньги. Это, безусловно, большой плюс. Недостаток в том, что сейчас собственный автомобиль воспринимается не только как средство передвижения, но и как некое личное пространство. Более того, предварительные исследования показали, что большинство владельцев авто не готовы предоставлять личный транспорт в аренду, - считает Денис Мигаль.

Фото: Ренат Закиев/РГ
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Профессор МАДИ, доктор технических наук, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов одним из слабых мест "народного каршеринга" называет место сбора и доставки автомобиля.

- В больших мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, поиск автомобиля каршеринга начинается прежде всего с карты, где мы выбираем ближайший к нам автомобиль той или иной каршеринговой компании, - говорит эксперт и подчеркивает: у людей не будет экономического смысла ехать через весь город, чтобы забрать автомобиль знакомого, а потом, после поездки, снова повторить этот путь, чтобы отдать машину. По мнению Якимова, эта модель могла бы сработать в небольших поселках, где люди хорошо друг друга знают и расстояния позволяют дойти пешком до машины.

Кроме того, обращает внимание Якимов, развитию традиционного каршеринга способствуют льготы. В Москве такие автомобили могут бесплатно парковаться в центре, в Петербурге пакет каршеринговых преференций только разрабатывается. Но если машина два дня в аренде, в остальное время у собственника и никак не брендирована, то открыт вопрос: достойна ли она льгот, и если да, то в какой период? В Смольном пока не анонсировали никаких преференций для пионеров "народного каршеринга".

Эксперты говорят: рассчитывать на то, что "народный каршеринг" разгрузит улицы городов, преждевременно

Озабоченность экспертов вызывает и страхование. Предполагается, что если машина попадет в ДТП, то отвечать за него придется тому, кто в этот момент был за рулем.

По оценкам члена координационного совета Федерации автовладельцев в Санкт-Петербурге Дмитрия Можегова, когда страховка идет по ОСАГО, этот подход ставит под удар владельца машины, ведь если арендатор разбил его автомобиль, то на компенсацию от страховой компании собственник рассчитывать не сможет. Придется требовать деньги с друга, ругаться, судиться.

Фото: Vera_Petrunina / istock
Чем интересен москвичам народный каршеринг

В комтрансе говорят, что первые 100 участников проекта получат полис ОСАГО без ограничения числа водителей, но на всякий случай советуют оформить КАСКО.

- Но по ОСАГО ущерб компенсируется только в тех случаях, когда виноват второй участник ДТП, поэтому оформление полиса КАСКО, который покроет ущерб, если виноват арендатор, придется делать самостоятельно, - говорит Руслан Моллаев, региональный директор компании "Интерлизинг", член Санкт-Петербургского отделения "Деловой России".

- КАСКО для любого водителя стоит до двух раз дороже, чем с конкретными вписанными по данным из водительских прав. А кто мне гарантирует, что эти расходы окупятся? А если окупятся, то в какой срок? - задается вопросами Ромил Чумаков, директор по развитию eStrahovki.com.

Вопрос сохранения имущества в проекте "народного каршеринга" идет красной линией, ведь старые, дышащие на ладан машины, которых не жалко, в проект не возьмут.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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- Автомобиль не должен быть старше пяти лет. С учетом того, что средний возраст автопарка России 13,9 года, ассортимент машин для "народного каршеринга" будет весьма ограничен. Автомобиль, который планируется сдать в народное пользование, должен быть технически исправен, что подтверждается наличием диагностической карты, - это основное условие участия в программе. Также предпочтение отдается машинам с автоматической коробкой переключения передач, - перечисляет Алексей Ермилов, директор департамента по маркетингу и рекламе ГК "АвтоСпецЦентр".

Эксперты сходятся в мнении, что массовым "народный каршеринг" при заявленных условиях не будет, также он не составит конкуренции уже существующим сервисам аренды авто, и пользоваться им на первом этапе будут в основном сами разработчики и экологические активисты. Поэтому, говорят эксперты, рассчитывать на то, что "народный каршеринг" разгрузит улицы городов, преждевременно.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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