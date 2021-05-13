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13.05.2021 11:00

Паритет "отличников"

Регионы СЗФО, которые минимизировали долю коммерческих кредитов, направят бюджетные займы на строительство дорог, социальных объектов и променадов
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 103(8454)
Новый механизм поддержки территорий, которые сбалансировали свои бюджеты и минимизировали долю коммерческих кредитов в структуре госдолга, стимулирует регионы развивать дорожную, социальную, туристическую и иную инфраструктуру. Речь идет о бюджетных займах по ставке три процента в год на 15 лет. До конца 2023 года федеральный центр выделит на реализацию инфраструктурных проектов порядка 500 миллиардов рублей. Регионы Северо-Запада, эффективно управляющие долговым портфелем, планируют решить с помощью новых кредитов множество наболевших проблем.

Территории, которые накопили серьезные долги перед банками, также не останутся без поддержки федерального центра. Все обязательства по коммерческим кредитам, превышающие 25 процентов собственных доходов региона, заместят практически бесплатными бюджетными займами со сроком погашения до 2029 года.

Фото: пресс-служба Минфина РФ
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А чтобы "субъекты-отличники", долгие годы проводившие взвешенную финансовую политику, не почувствовали себя в проигрыше, появился механизм инфраструктурного кредитования. Распределять бюджетные займы на строительство и модернизацию объектов инфраструктуры будут по такому принципу: чем меньше долгов накопил субъект, тем больше кредитов он сможет получить. Новые меры поддержки озвучил президент в послании Федеральному собранию.

В Северо-Западном федеральном округе по состоянию на 1 апреля 2021 года насчитывалось шесть субъектов, вообще не имеющих бюджетных кредитов. Это Вологодская, Калининградская, Ленинградская и Мурманская области, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. Губернатор Вологодчины Олег Кувшинников уже поручил главам районов, городских и сельских поселений начать проработку социально важных инициатив, для реализации которых может быть привлечено федеральное финансирование.

- Строительство дорог, мостовых сооружений, обходов городов, социальных объектов, жилья, благоустройство наших территорий теперь может осуществляться за счет федеральных инфраструктурных кредитов, - подчеркнул Олег Кувшинников.

Самый западный российский регион также рассчитывает на федеральную поддержку инициатив, связанных с модернизацией и строительством объектов инфраструктуры. В частности, обсуждается вопрос возведения новых променадов практически по всему побережью калининградской Балтики. Этот масштабный проект крайне важен с точки зрения развития индустрии гостеприимства Янтарного края.

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- Очень надеюсь, что мы за ближайшее время сможем нарастить объем предложения для туристов, - отметил глава региона Антон Алиханов. - Спрос уже огромный, прошлый год для нас стал настоящим испытанием. Каждый день с 1 июля по 31 августа Калининградская область принимала по 14-16 тысяч человек. Это была серьезная нагрузка на индустрию гостеприимства. И в этом году спрос, я думаю, будет не ниже уровня прошлого года. Помимо новых инфраструктурных кредитов, президент отдельно рассказал о мерах поддержки гостиничной отрасли в рамках нацпроекта по развитию туризма. В Калининградской области уже действует программа субсидирования процентной ставки по кредитам, взятым на строительство отелей. Теперь такой же инструмент появится на федеральном уровне.

Северная столица намерена воспользоваться инфраструктурными кредитами для ликвидации дефицита социальной инфраструктуры и комплексного развития транспортного комплекса: улично-дорожной сети, метрополитена, наземного общественного транспорта и железнодорожного сообщения. Так, модернизация Санкт-Петербургского транспортного узла с перспективой до 2030 года потребует существенных вложений - 411,9 миллиарда рублей. Из них 187,5 миллиарда городские власти планируют привлечь с помощью новых федеральных финансовых инструментов.

Прямая речь

Антон Силуанов, министр финансов РФ:

- Когда нам оценивают кредитоспособность Российской Федерации, всегда обращают внимание и на сбалансированность бюджетов регионов. Поэтому это наша ответственность вместе с субъектами Российской Федерации - обеспечивать продуманную и абсолютно сбалансированную бюджетную политику. Здесь мы вместе с регионами должны этому принципу дальше следовать.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область СЗФО Ленинградская область СЗФО Мурманская область СЗФО Ненецкий АО

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