Соловецкие острова с 15 мая откроются для туристов и паломников

С 15 мая Соловецкий архипелаг снова смогут посещать туристы и паломники. Сейчас в связи с пандемией на острова приезжают только местные жители и те, чей визит связан с производственной или другой необходимостью.

Как пояснили в правовом департаменте Поморья, туристам и паломникам потребуется документ, подтверждающий отсутствие коронавирусной инфекции.

Это может быть справка с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или на вирусные антигены, выданная не ранее, чем за три дня до прибытия на Соловки. Также подойдет справка о наличии антител lgG, полученная в течение двух месяцев до посещения архипелага. Еще один вариант - показать по прилете сертификат вакцинации от коронавируса за полгода до визита.

Гостю Соловков надо иметь при себе один из перечисленных документов. Проверять их станут судоходные и авиакомпании, а также гостиницы. Справку или сертификат необходимо будет предъявить дважды - сначала перевозчику, а затем принимающей организации.

Добраться до Соловков можно самолетом или теплоходом из Архангельска, а также морским путем через карельскую Кемь.

В 2020 году из-за пандемии туристический сезон на Соловках начался только в середине июля. С весны острова были открыты лишь для местных жителей, остальным для их посещения требовалось специальное разрешение регионального оперштаба по борьбе с пандемией. В октябре прошлого года архипелаг снова закрыли для туристов.