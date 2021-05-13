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13.05.2021 10:15
Рубрика: Происшествия

В Калининграде семейную пару нашли мертвыми в квартире

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининграде следователи выясняют обстоятельства гибели молодых супругов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

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Сообщение о ЧП поступило в правоохранительные органы днем 10 мая. В квартире одного из домов по улице Интернациональной жильцы обнаружили тела 27-летнего калининградца и его 23-летней жены.

По предварительным данным, супруги перестали выходить на связь с вечера 7 мая. 10 мая их трехлетний ребенок самостоятельно открыл дверь квартиры и вышел на лестничную площадку, где ему пришли на помощь соседи.

Как установило следствие, семья являлась благополучной, на учете не состояла. Сейчас мальчик находится в медицинском учреждении. По словам врачей, его здоровью ничто не угрожает. Решается вопрос об опеке, скорее всего, опекуном станет бабушка.

Повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, в ходе осмотра места происшествия специалисты не обнаружили. Точные причины и дату смерти супругов установят судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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