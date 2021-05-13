В Ленобласти подросток погиб, спасая тонущего друга из Невы

В Ленинградской области Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели в Неве 15-летнего подростка. По предварительным данным, юноша утонул, спасая друга, сообщает KP.Ru.

Трагедия произошла в поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти. Группа подростков играла на мосту через Неву. 13-летний мальчик оступился и упал с моста. На помощь бросился 15-летний парень.

В итоге шестиклассник, которого он спасал, смог выбраться на берег. А спасавший друга подросток ушел под воду и не выплыл.

Шансов, что он мог спастись, нет. Тело погибшего ищут водолазы. Следственный комитет Леноблати возбудил дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".