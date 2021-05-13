В НАО ищут средства на выплаты компенсаций жителям расселенных домов

В Ненецком округе подсчитали, что на возобновление выплат компенсаций жителям аварийных домов требуется найти в региональном бюджете около 113 миллионов рублей. Такие выплаты были приостановлены с 1 января 2021 года в связи со сложной экономической ситуацией в НАО. Однако жители уже расселенных зданий все же должны получить компенсации в этом году, сообщили в окружной администрации.

В населенных пунктах округа встречаются дома, из которых более половины жильцов уже переехали в новые квартиры по программе переселения, а оставшиеся еще ждут ключей от них. К примеру, в одном из таких домов в деревне Макарово восемь квартир расселили, а в четырех по-прежнему живут люди, которым приходится содержать все здание. С этой проблемой также столкнулись жители поселка Искателей и других уголков НАО.

Переселить сразу всех обитателей "аварийки" не получается, поскольку округу не хватает для этого строительных мощностей. Объем жилья, которое возводится в регионе за год, отстает от потребностей очередников.

Чтобы ускорить решение проблемы, два года назад в НАО ввели компенсационные выплаты за ветхое и аварийное жилье. Фактически регион стал выкупать его у владельцев по средней рыночной стоимости квадратного метра. Получатель мог направить эти средства на покупку или строительство нового жилья. А в случае если у него уже имелась благоустроенная жилплощадь, деньги можно было потратить на любые другие цели.

При этом северяне получали компенсации независимо от того, когда их многоквартирный дом планировалось расселить по графику. Но первоочередное право на выплаты оставалось за очередниками, включенными в текущие этапы программы переселения.

Этот механизм стал довольно востребованным. В 2020 году в НАО всего расселили 170 квартир в аварийных домах, где проживали 500 северян. Из них 55 человек получили компенсации на общую сумму свыше 160 миллионов рублей.

Но пандемия, ударившая по экономике округа, осложнила выделение средств на выкуп старых квартир. При этом ветхое и аварийное жилье по-прежнему остается одной из главных проблем НАО.?После отчета губернатора региона Юрия Бездудного в окружном Собрании о работе за 2020 год депутаты задали ему вопрос о возобновлении компенсаций за аварийное жилье. Глава региона ответил, что их выплатят жителям уже расселенных домов, которые написали заявления на компенсации, но не успели их получить.

- Надо выделить средства для таких семей уже в этом году, чтобы не содержать на балансе аварийные дома. На это потребуется 112,9 миллиона рублей, - уточнил Юрий Бездудный.

Тем временем в НАО приняли поправки в бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Изменения связаны с поступлениями из федеральной казны и увеличением расходов по ряду направлений, в том числе на бюджетные инвестиции в капитальное строительство. В итоге доходы региона в текущем году выросли до 22,3 миллиарда рублей, но расходов все равно больше - 24,9 миллиарда. Дефицит годового бюджета увеличился на 328,7 миллиона рублей.