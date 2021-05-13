В Петербурге нашли 400 украденных картин на 4 млн рублей

Мужчина украл из частного дома в Ленинградской области 400 картин советского художника-живописца стоимостью порядка четырех миллионов рублей. Он передал коллекцию украденных картин на хранение ничего не подозревающему знакомому, который хранил их в своей квартире в Санкт-Петербурге на Тихорецком проспекте.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области вместе с коллегами из Всеволожского района Ленинградской области задержали вора в поселке Шушары.

Волк добавила, что задержанный уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за ряд имущественных преступлениий.