В Петербурге пьяная мать до смерти избила своего ребенка

В Петербурге в садовом товариществе был найден мертвым годовалый ребенок. Его тело обнаружил отец, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, однако известно, что ребенок был избит. По предварительным данным, на ребенка напала собственная мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.

При этом семья состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Как сообщает прокуратура Петербурга, сейчас начата проверка работы уполномоченных органов. Выясняется, имелась ли у сотрудников исчерпывающая информация о жизни ребенка в этой семье и могли ли органы профилактики предотвратить трагедию.