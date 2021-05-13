В Петербурге под видом поздравления с 9 мая ограбили 99-летнего ветерана

В Петербурге сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые 9 мая ограбили 99-летнего ветерана. Они уговорили пожилого человека открыть им дверь под видом поздравления с Днем Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, один из злоумышленников был знаком с ветераном, так как работал сантехником и приходил к нему в квартиру с мелким ремонтом.

Когда визитеры позвонили в квартиру, ветеран не заподозрил ничего плохого и вышел на лестничную площадку. Мужчины сорвали с шеи ветерана золотую цепочку и крестик общей стоимостью около 100 тысяч рублей и скрылись.

Ветеран обратился в полицию. Злоумышленников полицейские вычислили оперативно, в квартире одного из них была найдена цепочка и крестик. Уголовное дело возбуждено по статье "Грабеж".