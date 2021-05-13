Астраханские врачи обнаружили у 62-летнего пациента, поступившего на лечение из Чечни, аномалию Арнольда-Киари. Это редкое генетическое заболевание, при котором ствол мозга и мозжечок опускаются в шею. В мире встречается от трех до восьми таких случаев на сто тысяч человек. Но болезнь дает о себе знать уже в детстве головными болями, потерей сознания и нарушениями речи. Отсутствие лечение приводит к инвалидности и смерти.

У астраханских нейрохирургов большой опыт лечения пороков развития мозга. Людей с аномалией Арнольда-Киари они оперировали десять раз. Но этот был из ряда вон.

- Возрастной пациент о своей болезни даже не подозревал: сорок лет проработал трактористом. Симптомов никаких не ощущал, ни разу не брал больничный. Водил машину. И только в этом году у мужчины появились боли в шее, головокружения и такая слабость в левой руке, что работать стало невозможно. Ко всему прочему начало шатать при ходьбе, - рассказал нейрохирург больницы Руслан Хаиров.

Магнитно-резонансная томография подтвердила диагноз. Пациенту срочно сделали операцию, которая длилась два с половиной часа. Ее провели с помощью нового хирургического микроскопа, который поступил в больницу по нацпроекту "Здравоохранение". Высокотехнологичный аппарат в пятьдесят раз увеличивает изображение операционного поля, позволяя работать с высокой точностью и осуществлять вмешательство более деликатно.

Все прошло успешно, пациента направили на реабилитацию.