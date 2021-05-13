В Государственную думу России внесен законопроект о сельском туризме, одним из соавторов которого стал депутат от РК Константин Бахарев. Еще раньше профильный комитет крымского парламента выступил инициатором рассмотрения этого вопроса на федеральном уровне. Что даст принятие этого закона усадьбам и региону в целом, узнала корреспондент "РГ".

- Появление этого документа соответствует всем ожиданиям. Крымский парламент неоднократно поднимал вопрос поддержки и развития такого вида туризма. Так, в 2018 году республиканский парламент принял постановление о развитии аграрного, сельского и экологического туризма. Эта законодательная инициатива также выносилась Крымом на обсуждение Комитетов Южно-российской парламентской ассоциации и была единогласно поддержана всеми парламентариями юга России, - отметил глава комитета Госсовета РК по курортам, туризму и спорту Алексей Черняк.

По его словам, в федеральном законе о туристской деятельности, принятом в 1990-е годы, нет понятия сельский или аграрный туризм. Им необходимо дать четкое определение и закрепить в законе. После этого правительство РФ сможет разработать специальную программу поддержки данных туристических объектов - помочь им в строительстве гостевых домов, улучшении инфраструктуры вокруг ферм - ремонте подъездных дорог, установке указателей, туалетов и урн.

Несколько лет назад Михаил Батунин переехал с семьей в Крым из Санкт-Петербурга. Сегодня он председатель успешного животноводческого кооператива в Бахчисарайском районе, у него полсотни коров, 18 гектаров земли и собственная сыроварня. В планах у фермера - принимать туристов на территории своего хозяйства. Но для этого нужны средства: чтоб оборудовать экскурсионную зону, дорожки, сделать дизайнерскую реконструкцию фермы. Также предприниматель мечтает создать музей сыра, такого в Крыму еще нет.

- Если будет разработана программа поддержки сельского туризма и можно будет получить грант, я буду рад. Полученные средства я бы потратил на воплощение этих идей, в том числе и на строительство небольшого гостевого дома для любителей настоящего "зеленого" туризма, - говорит Михаил Батунин.

Поддерживает заложенные в законе нормы и переехавший в Крым из Екатеринбурга фермер из Белогорского района Денис Ваньжа. Он также рассчитывает на государственную помощь для обустройства туристических объектов.

- Я бы эти средства потратил на улучшение сервиса: построил бы для гостей на территории фермы какое-то жилье, где они могли бы остановиться. Это долгострочные инвестиции, и не каждый фермер финансово может сам реализовать такой проект. И, конечно, надо подумать об улучшении инфраструктуры вокруг фермы. Нужно установить дорожные указатели, туалеты, урны по дороге, чтобы туристам было комфортно сюда добираться, - говорит Денис Ваньжа.

Агротуризм не ориентирован сугубо на пляжный отдых и, конечно же, позволит раздвинуть рамки туристического сезона. Также закон поспособствует развитию сельских территорий, занятости населения, поддержке сельхозтоваропроизводителей и повышению качества жизни на селе.

По данным Алексея Черняка, доля сельского туризма в России пока невелика и составляет два процента, но такой вид отдыха имеет большой потенциал. По оценкам Всемирной организации по туризму, в общемировом масштабе сельский туризм считается одним из самых новых, но и самых быстрорастущих рынков. Люди проявляют к нему повышенный интерес: каждый пятый запрос в сети Интернет при поиске вариантов отпуска делается именно об этом виде туризма. В разных странах мира до 34 процентов всей туриндустрии приходится на сельский зеленый туризм.

Эксперт в области туризма Сергей Стрельбицкий считает, что принятие этого закона позволит Крыму диверсифицировать туристические потоки.

- Большинство отдыхающих, приезжающих в Крым, селятся в приморских городах. Сельский туризм даст возможность перенаправить потоки в районы, обделенные вниманием гостей. Например, в Бахчисарайском районе уже развивается сельский туризм, а благодаря прописанной в законе поддержке - субсидиям и грантам - фермеры будут работать в этом направлении еще активнее, - считает Сергей Стрельбицкий.

Владельцы сельских усадеб получат дополнительный заработок, средства на модернизацию существующей инфраструктуры, а туристы - новые впечатления и отдых на свежем воздухе, вдали от шума и суеты. Они смогут участвовать в сборе урожая, есть экологически чистые продукты, как говорится, прямо с земли.

В Крыму большой опыт работы в этой сфере: до 2014 года в регионе была программа развития сельского зеленого туризма, работало более 150 объектов - усадеб и фермерских хозяйств. При переходе на российское законодательство многое пришлось пересматривать, и сейчас в сельской местности официально зарегистрировано всего 28 гостевых домов и 14 крестьянско-фермерских хозяйств, принимающих туристов.

- Корректировка законодательства может не только положительно повлиять на рекреационную сферу, но и приумножить успехи в агропромышленном секторе. Например, по оценкам туристических ассоциаций, в Европе сегодня более трети доходов фермерам приносят туристические услуги и продажа товаров отдыхающим, - считает Алексей Черняк.

Самые популярные муниципалитеты Крыма для таких туров - Симферопольский, Бахчисарайский и Белогорский, богатые природными и историческими достопримечательностями. Все больше фермерских хозяйств и пищевых предприятий принимают гостей, устраивают экскурсионные программы с джип-турами, необычные мастер-классы и квесты.

Меньшей популярностью пользуются у туристов степные районы республики - Первомайский, Красноперекопский, Советский, Нижнегорский. Эксперты считают, что повысить их туристическую привлекательность можно ежегодными тематическими фестивалями и сельскохозяйственными ярмарками экологических продуктов.