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13.05.2021 14:46
Рубрика: Власть

День Черноморского флота отметят концертом на крейсере "Москва"

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В Севастополе начались торжества в честь 238-летия основания Черноморского флота. Командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов и члены Военного совета возложили цветы на могилы адмиралов во Владимирском соборе - усыпальнице, после этого состоялся митинг возле памятника императрице Екатерине II, по указу которой был основан флот на Черном море.

В Севастополе открыли для туристов корабль-музей "Сметливый"

- Вся история Черноморского флота со дня входа в Ахтиарскую бухту эскадры под командованием Ф.А. Клокачева и до наших дней пронизана традициями любви к родине. Сегодня корабли флота успешно выполняют задачи в Черном и Средиземном морях, что свидетельствует о возросшем профессиональном и боевом мастерстве черноморцев, - сказал Осипов.

Вечером на борту флагмана ЧФ гвардейского ракетного крейсера "Москва" состоится концерт. Корабль ошвартован на бочках в Севастопольской бухте недалеко от набережной и Памятника затопленным кораблям. Перед моряками и жителями Севастополя выступят Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, певец Денис Майданов и оперный певец Владимир Самсонов.

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