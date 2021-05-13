Глава Адыгеи провел планерное совещание правительства РА

Новости

Всемирный банк признал переводы денег из России самыми выгодными 09:45
Два самолета столкнулись в Колорадо при посадке 09:38
Власти РТ рассказали о состоянии пострадавших в школе №175 детей 09:29
Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам 09:22
В ЦВО от COVID-19 привили более 90 процентов военнослужащих 09:13
Видео: В горах Абхазии ищут пропавших российских туристов 09:03
Почти миллион россиян записались на вакцинацию через Госуслуги 08:59
Фрегат "Адмирал Горшков" вышел в море для испытаний нового оружия 08:59
В Красноярском крае незаконно вырубили свыше 42 тысяч деревьев 08:17
Соцопрос: Лула да Силва выигрывает президентские выборы в Бразилии в 2022 году 08:09
В Хабаровске четыре тысячи человек остались без газа из-за аварии 07:32
Премьер Малайзии назвал ситуацию с коронавирусом в стране критической 07:00
Tesla приостановила использование биткоинов для покупки машин 06:40
В США привитые от COVID-19 смогут выиграть миллион долларов 06:05
Курс биткоина ушел вниз 05:31
Биолог Баранова связала заболеваемость COVID-19 в России с погодой 05:07
Аналитики назвали самые желанные для переезда города страны 04:47
Власти призвали американцев не хранить бензин в пластиковых пакетах 04:23
Роскомнадзор предупредил пользователей WhatsApp об уязвимости данных 03:52
Биолог: При 30 процентах привитых пандемия COVID-19 пойдет на спад 03:40
Личная коллекция модельера Кэндзо Такады ушла почти за 2,5 млн евро 03:17
Поездка в детский лагерь по программе кешбэка будет возможна до 15 сентября 02:50
Байден подписал указ об обеспечении кибербезопасности США 02:30
В Грузии возобновит свою работу общественный транспорт 02:09
Черногория бесплатно протестирует на коронавирус уезжающих туристов 01:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
13.05.2021 09:37
Рубрика: Власть

Глава Адыгеи провел планерное совещание правительства РА

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Доме правительства РА под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось планерное совещание Кабинета министров РА. Оно началось с минуты молчания по погибшим в результате трагедии в Казани.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

От имени жителей Адыгеи глава РА выразил слова соболезнования родным и близким погибших и поручил принять меры по усилению контроля за безопасностью детских образовательных организаций в республике.

Фото: Олег Сергеев
Адыгея дополнительно получит 1,4 млрд рублей на стройку дороги в обход Майкопа

Как доложил министр образования и науки РА Анзаур Керашев, соответствующие поручения уже направлены в школы и детские сады. Во всех 322 объектах образования усилены меры антитеррористической защищенности.

Далее были обсуждены вопросы реализации национальных проектов и индивидуальной программы развития региона, исполнения республиканского бюджета, а также заслушана информация о ситуации в различных отраслях.

По словам премьер-министра правительства РА Геннадия Митрофанова, в настоящее время кассовое исполнение национальных проектов и индивидуальной программы составляет по 20 процентов. Республиканский бюджет исполнен на 107,6 процента, консолидированный - на 113. По информации министра финансов региона Виктора Орлова, обеспечен рост практически по всем видам налогов.

Глава Адыгеи поручил усилить работу по сбору транспортного и имущественного налогов, проанализировать каждую строчку бюджета и финансирование возможных проектов. При этом необходимо учитывать заявленные в Послании президента Федеральному Собранию РФ решения о реструктуризации долгов региональных бюджетов, перспективы использования инфраструктурных займов.

Особое внимание Мурат Кумпилов акцентировал на выполнении всех поручений президента, прозвучавших в послании. Для этого руководитель региона ранее поставил задачу создать рабочую группу. Мурат Кумпилов потребовал комплексного подхода и строгого контроля за работой в данном направлении.

По итогам рабочей поездки в МФЦ Майкопа для проверки исполнения поручения главы государства о повышении качества предоставления госуслуг руководитель РА отметил позитивные изменения по снижению времени ожидания, расширению перечня услуг в целом по республике. Ряд задач поставлен по работе МФЦ в Тахтамукайском районе.

Отдельно были рассмотрены вопросы противодействия коронавирусной инфекции. Мурат Кумпилов поручил усилить работу по тестированию и вакцинации населения, обратив внимание на важность охвата вакцинацией людей групп риска, пожилых граждан, в том числе из категории работающих граждан старше 65 лет. Также поставлена задача принять все необходимые меры, чтобы не допустить очагов заболевания в ходе детской оздоровительной кампании.

Как доложила руководитель Фонда соцстрахования по РА Разиет Натхо, после ограничительных мероприятий в этом году возобновлена работа по организации санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан. Без задержек проводится обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Произведены 1783 выплаты медработникам, переболевшим COVID-19. Также через Фонд соцстрахования продолжают получать выплаты 1326 медработников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией. Начинается реализация проекта субсидирования работодателей, которые трудоустраивают безработных, состоящих на учете в службе занятости.

Далее были рассмотрены вопросы проведения голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году, проведения капитального ремонта домов, реализации проектов строительства и ремонта дорожных объектов, создания придорожного сервиса, ремонта домов культуры, которые должны стать центрами притяжения в каждом населенном пункте.

Мурат Кумпилов указал на необходимость оснащения объектов культуры необходимым оборудованием для кинозалов, проведения интерактивных мероприятий. Глава Адыгеи привел в пример работу модельной библиотеки в Гиагинском районе и рекомендовал поощрять творческие коллективы за активную просветительскую деятельность и неравнодушный подход к работе.

Глава Адыгеи также указал на важность реализации проектов создания туристско-информационных и этнографических центров, которые запланировано создать в районе станицы Даховской в горной части Адыгеи и вдоль федеральной трассы М4 - "Дон", где ежегодно увеличивается автомобильный поток туристов к черноморскому побережью.

Мурат Кумпилов поставил задачу синхронизировать работу в этом направлении всех заинтересованных ведомств. Министерству культуры РА и комитету по туризму и курортам РА поручено совместно продумать тематическую концепцию этнокомплексов, которые должны содержать максимально полезную информацию для туристов о самой республике, национальном колорите, туристических достопримечательностях, местах размещения. Кроме того, там должны быть площадки для проведения культурных, событийных мероприятий, мастер-классов.

Фото: Алексей Гусев
В Адыгее ежемесячную выплату на первого ребенка начали получать еще 252 семьи

"Создание таких туристских центров - это комплексная работа. Она влияет на создание позитивного имиджа и узнаваемости республики, развитие туризма, создание новых рабочих мест, повышение бюджетных доходов. Это значит, что у нас появится больше финансовых возможностей для решения социальных вопросов", - отметил Мурат Кумпилов.

Также в ходе планерного совещания глава Адыгеи поставил ряд задач по экономическому блоку, проведению весенней посевной кампании, привлечению инвестиций, выполнению проектов в рамках соглашений с "Россетями", Фондом содействия реформированию ЖКХ, другими госкорпорациями.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея

Главное сегодня

Лавров: США и ЕС стремятся навязать другим странам свои правила игры
Эксперт прокомментировал информацию о "новых реакциях" в Чернобыле
Биолог Баранова связала заболеваемость COVID-19 в России с погодой
Поездка в детский лагерь по программе кешбэка будет возможна до 15 сентября
Роскомнадзор предупредил пользователей WhatsApp об уязвимости данных
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов