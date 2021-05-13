Глава Адыгеи провел планерное совещание правительства РА

В Доме правительства РА под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось планерное совещание Кабинета министров РА. Оно началось с минуты молчания по погибшим в результате трагедии в Казани.

От имени жителей Адыгеи глава РА выразил слова соболезнования родным и близким погибших и поручил принять меры по усилению контроля за безопасностью детских образовательных организаций в республике.

Как доложил министр образования и науки РА Анзаур Керашев, соответствующие поручения уже направлены в школы и детские сады. Во всех 322 объектах образования усилены меры антитеррористической защищенности.

Далее были обсуждены вопросы реализации национальных проектов и индивидуальной программы развития региона, исполнения республиканского бюджета, а также заслушана информация о ситуации в различных отраслях.

По словам премьер-министра правительства РА Геннадия Митрофанова, в настоящее время кассовое исполнение национальных проектов и индивидуальной программы составляет по 20 процентов. Республиканский бюджет исполнен на 107,6 процента, консолидированный - на 113. По информации министра финансов региона Виктора Орлова, обеспечен рост практически по всем видам налогов.

Глава Адыгеи поручил усилить работу по сбору транспортного и имущественного налогов, проанализировать каждую строчку бюджета и финансирование возможных проектов. При этом необходимо учитывать заявленные в Послании президента Федеральному Собранию РФ решения о реструктуризации долгов региональных бюджетов, перспективы использования инфраструктурных займов.

Особое внимание Мурат Кумпилов акцентировал на выполнении всех поручений президента, прозвучавших в послании. Для этого руководитель региона ранее поставил задачу создать рабочую группу. Мурат Кумпилов потребовал комплексного подхода и строгого контроля за работой в данном направлении.

По итогам рабочей поездки в МФЦ Майкопа для проверки исполнения поручения главы государства о повышении качества предоставления госуслуг руководитель РА отметил позитивные изменения по снижению времени ожидания, расширению перечня услуг в целом по республике. Ряд задач поставлен по работе МФЦ в Тахтамукайском районе.

Отдельно были рассмотрены вопросы противодействия коронавирусной инфекции. Мурат Кумпилов поручил усилить работу по тестированию и вакцинации населения, обратив внимание на важность охвата вакцинацией людей групп риска, пожилых граждан, в том числе из категории работающих граждан старше 65 лет. Также поставлена задача принять все необходимые меры, чтобы не допустить очагов заболевания в ходе детской оздоровительной кампании.

Как доложила руководитель Фонда соцстрахования по РА Разиет Натхо, после ограничительных мероприятий в этом году возобновлена работа по организации санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан. Без задержек проводится обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Произведены 1783 выплаты медработникам, переболевшим COVID-19. Также через Фонд соцстрахования продолжают получать выплаты 1326 медработников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией. Начинается реализация проекта субсидирования работодателей, которые трудоустраивают безработных, состоящих на учете в службе занятости.

Далее были рассмотрены вопросы проведения голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году, проведения капитального ремонта домов, реализации проектов строительства и ремонта дорожных объектов, создания придорожного сервиса, ремонта домов культуры, которые должны стать центрами притяжения в каждом населенном пункте.

Мурат Кумпилов указал на необходимость оснащения объектов культуры необходимым оборудованием для кинозалов, проведения интерактивных мероприятий. Глава Адыгеи привел в пример работу модельной библиотеки в Гиагинском районе и рекомендовал поощрять творческие коллективы за активную просветительскую деятельность и неравнодушный подход к работе.

Глава Адыгеи также указал на важность реализации проектов создания туристско-информационных и этнографических центров, которые запланировано создать в районе станицы Даховской в горной части Адыгеи и вдоль федеральной трассы М4 - "Дон", где ежегодно увеличивается автомобильный поток туристов к черноморскому побережью.

Мурат Кумпилов поставил задачу синхронизировать работу в этом направлении всех заинтересованных ведомств. Министерству культуры РА и комитету по туризму и курортам РА поручено совместно продумать тематическую концепцию этнокомплексов, которые должны содержать максимально полезную информацию для туристов о самой республике, национальном колорите, туристических достопримечательностях, местах размещения. Кроме того, там должны быть площадки для проведения культурных, событийных мероприятий, мастер-классов.

"Создание таких туристских центров - это комплексная работа. Она влияет на создание позитивного имиджа и узнаваемости республики, развитие туризма, создание новых рабочих мест, повышение бюджетных доходов. Это значит, что у нас появится больше финансовых возможностей для решения социальных вопросов", - отметил Мурат Кумпилов.

Также в ходе планерного совещания глава Адыгеи поставил ряд задач по экономическому блоку, проведению весенней посевной кампании, привлечению инвестиций, выполнению проектов в рамках соглашений с "Россетями", Фондом содействия реформированию ЖКХ, другими госкорпорациями.