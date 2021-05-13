По данным статистики, в тройку самых бедных регионов ЮФО входят Краснодарский край, Ростовская область и Крым. А в целом в России доход ниже прожиточного минимума (11,6 тысячи рублей) по итогам прошлого года имели 17,8 миллиона человек.

Как отмечают эксперты, шокирующие показатели бедности довольно часто отмечаются в экономически развитых густонаселенных регионах: здесь достаточно много богатых людей, но и бедных тоже немало. Конкуренция на рынке труда высокая, не всем удается найти хорошо оплачиваемую работу. Сказывается и менталитет южан: некоторые даже не ищут достойный заработок. Или же вообще живут за счет пособий и привыкают к бедности, то есть не делают попыток устроиться на работу, а максимально сокращают потребности.

Итак, согласно сведениям, которые опубликовал Росстат, на Кубани численность населения с низкими доходами составила 601,5 тысячи человек, на Дону - 545,6 тысячи, в Крыму - 330,9. Ненамного отстает от антилидеров и Волгоградская область - 299 тысяч человек.

Однако, несмотря на пандемию и связанные с ней экономические сложности, количество бедных в целом даже уменьшилось по сравнению с 2019 годом. Тогда в стране их было 18,1 миллиона. В ЮФО ситуация не везде столь радужна. Бедных стало больше в Адыгее и в Крыму, но незначительно. Вопреки прогнозам в остальных регионах тенденция не отличается от общероссийской.

По словам председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко, остановить рост бедности было достаточно сложно. Но благодаря тому, что максимальные средства и силы были брошены именно на социальную политику, адресность, быструю помощь тем, кто оказался в трудной ситуации, это удалось сделать.

По оценке Счетной палаты, самыми результативными мерами борьбы с бедностью стали введенные в 2020 году пособия на детей до трех лет и от трех до семи лет. Кстати, с нынешнего года эффект от выплаты пособий на детей от трех до семи лет будет еще выше, поскольку они увеличиваются вдвое для семей, которые остаются за чертой бедности и после получения выплат в обычном размере. Эффективной оказалась и программа "Социальный контракт", которая многим дала возможность перейти на самообеспечение.

- В каждом регионе своя программа снижения напряженности на рынке труда, - добавил генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин. - Механизм социального контракта с федеральным софинансированием будет работать в этом году во всех субъектах.

Направления соцконтракта - это и развитие личного подсобного хозяйства, и помощь в поиске работы, включая обучение. То есть это то, что с учетом "портрета бедной семьи" действительно будет иметь эффект.

- В пандемию главным было не допустить обвала экономики и резкого снижения уровня жизни, - говорит кандидат экономических наук ЮФО Юрий Пономарев. - Надо признать, власти в целом с этой задачей справились. Если в середине 2020 года люди теряли работу, то потом ситуация изменилась к лучшему. Сказались два фактора: оперативная господдержка предпринимателей и ослабление ограничительных мер.

Однако проблему бедности социальные выплаты не решают, хотя этим путем идут многие. В Индии бедным выделяют субсидии на продукты и топливо. В Великобритании и на Кубе люди пользуются продуктовыми карточками. Благодаря этим карточкам кубинец, например, платит всего 12 процентов от реальной стоимости продуктов. Но вот результаты эксперимента, который провели в Финляндии. В течение двух лет там давали по 560 евро в месяц двум тысячам безработных, которых выбрали случайным образом. Думаете, базовый доход как-то повлиял на уровень безработицы? Нет, эти люди просто испытывали меньше стресса при поиске работы. Я не утверждаю, что базовый доход - это не выход, пока слишком мало данных, чтобы однозначно так говорить. Но есть и другие способы борьбы с бедностью. Китай, например, планирует переселить в ближайшие 10 лет 250 миллионов человек в города, обеспечив их при этом работой. В Пакистане строят социальное жилье. У них действует программа "Новый Пакистан", по которой в стране возводят примерно 250 тысяч домов в год для бедных. Программ в мире очень много, они разнообразны, над ними думают большие умы. На мой взгляд, в нашей стране надо менять структуру экономики, создавать хорошо оплачиваемые рабочие места, привлекать инвестиции и мощно развивать "цифру".

Есть, по словам Пономарева, и еще одна проблема. Там, где "серая" зарплата - обычное дело, картина бедности искажена. Экономисты периодически пытаются отсечь "бедных на внедорожниках" от госсубсидий, но получается это не всегда.

Прямая речь

Дмитрий Платыгин, генеральный директор ВНИИ труда:

- То, что уровень бедности снизился, - результат системной, прицельной работы. В первую очередь, конечно, сказывается нормализация ситуации на рынке труда. При этом напомню, что восстановление уровня занятости повлияло на те категории граждан, у которых невысокий заработок и которые больше всего страдают от кризиса. Свой эффект, и очень существенный, имели и единовременные выплаты.