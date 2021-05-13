Новости

Синхронистки Ромашина и Колесниченко взяли "золото" на чемпионате Европы 12:45
Россиян предупредили о рекордной за сто лет жаре 12:42
Самую длинную железнодорожную эстакаду в Москве запустят к осени 12:40
Садовничий: Прожить на нынешнюю стипендию аспиранту нереально 12:32
Матвиенко призвала давать молодым ученым служебное жилье или льготную ипотеку 12:29
В московском метро досрочно откроют участок "салатовой" ветки 12:28
В Москве госпитализирован актер Евгений Сытый 12:25
В Ленобласти подросток погиб, спасая тонущего друга из Невы 12:11
Матвиенко заявила о сокращении "утечки мозгов" из России 11:59
В Пенсионном фонде напомнили россиянам о прибавке к пенсии 11:58
КС Польши рассмотрит вопрос о соотношении законодательства страны и ЕС 11:57
В мае изменится расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД 11:35
Врач объяснил связь коронавируса и вспышки "черной плесени" в Индии 11:24
Оперштаб: Еще 2 643 пациента вылечились от COVID-19 в Москве 11:23
В Тюмени придумали облачный сервис для учителей и школьников на удаленке 11:14
Отставные американские генералы написали открытое письмо с критикой власти 11:11
В Екатеринбурге проверят "скорую" после смерти мужчины с астмой 11:07
В Тюмени во дворе дома обстреляли людей 11:02
Армия Израиля готовится к наземной операции в секторе Газа 10:53
Рубль растет к евро и доллару 10:47
В Москве завершен отопительный сезон 10:46
Звезда "Мортал Комбата" сыграет в американском ремейке "Иронии судьбы" 10:44
В Смоленске шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой 10:41
На американском сегменте МКС сломалась система получения воды 10:34
Имя белой медведице в Московском зоопарке выберут в соцсетях 10:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
13.05.2021 12:23

Чем небогаты

Самые крупные регионы юга России оказались самыми бедными
Текст: Марина Бровкина
Российская газета - Экономика Юга России № 103(8454)
По данным статистики, в тройку самых бедных регионов ЮФО входят Краснодарский край, Ростовская область и Крым. А в целом в России доход ниже прожиточного минимума (11,6 тысячи рублей) по итогам прошлого года имели 17,8 миллиона человек.

Как отмечают эксперты, шокирующие показатели бедности довольно часто отмечаются в экономически развитых густонаселенных регионах: здесь достаточно много богатых людей, но и бедных тоже немало. Конкуренция на рынке труда высокая, не всем удается найти хорошо оплачиваемую работу. Сказывается и менталитет южан: некоторые даже не ищут достойный заработок. Или же вообще живут за счет пособий и привыкают к бедности, то есть не делают попыток устроиться на работу, а максимально сокращают потребности.

Фото: iStock
Россияне назвали необходимым для счастья доход в 173 тысячи рублей в месяц

Итак, согласно сведениям, которые опубликовал Росстат, на Кубани численность населения с низкими доходами составила 601,5 тысячи человек, на Дону - 545,6 тысячи, в Крыму - 330,9. Ненамного отстает от антилидеров и Волгоградская область - 299 тысяч человек.

Однако, несмотря на пандемию и связанные с ней экономические сложности, количество бедных в целом даже уменьшилось по сравнению с 2019 годом. Тогда в стране их было 18,1 миллиона. В ЮФО ситуация не везде столь радужна. Бедных стало больше в Адыгее и в Крыму, но незначительно. Вопреки прогнозам в остальных регионах тенденция не отличается от общероссийской.

По словам председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко, остановить рост бедности было достаточно сложно. Но благодаря тому, что максимальные средства и силы были брошены именно на социальную политику, адресность, быструю помощь тем, кто оказался в трудной ситуации, это удалось сделать.

По оценке Счетной палаты, самыми результативными мерами борьбы с бедностью стали введенные в 2020 году пособия на детей до трех лет и от трех до семи лет. Кстати, с нынешнего года эффект от выплаты пособий на детей от трех до семи лет будет еще выше, поскольку они увеличиваются вдвое для семей, которые остаются за чертой бедности и после получения выплат в обычном размере. Эффективной оказалась и программа "Социальный контракт", которая многим дала возможность перейти на самообеспечение.

- В каждом регионе своя программа снижения напряженности на рынке труда, - добавил генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин. - Механизм социального контракта с федеральным софинансированием будет работать в этом году во всех субъектах.

Направления соцконтракта - это и развитие личного подсобного хозяйства, и помощь в поиске работы, включая обучение. То есть это то, что с учетом "портрета бедной семьи" действительно будет иметь эффект.

- В пандемию главным было не допустить обвала экономики и резкого снижения уровня жизни, - говорит кандидат экономических наук ЮФО Юрий Пономарев. - Надо признать, власти в целом с этой задачей справились. Если в середине 2020 года люди теряли работу, то потом ситуация изменилась к лучшему. Сказались два фактора: оперативная господдержка предпринимателей и ослабление ограничительных мер.

Фото: iStock
В России изменится порядок выплат за травмы на производстве

Однако проблему бедности социальные выплаты не решают, хотя этим путем идут многие. В Индии бедным выделяют субсидии на продукты и топливо. В Великобритании и на Кубе люди пользуются продуктовыми карточками. Благодаря этим карточкам кубинец, например, платит всего 12 процентов от реальной стоимости продуктов. Но вот результаты эксперимента, который провели в Финляндии. В течение двух лет там давали по 560 евро в месяц двум тысячам безработных, которых выбрали случайным образом. Думаете, базовый доход как-то повлиял на уровень безработицы? Нет, эти люди просто испытывали меньше стресса при поиске работы. Я не утверждаю, что базовый доход - это не выход, пока слишком мало данных, чтобы однозначно так говорить. Но есть и другие способы борьбы с бедностью. Китай, например, планирует переселить в ближайшие 10 лет 250 миллионов человек в города, обеспечив их при этом работой. В Пакистане строят социальное жилье. У них действует программа "Новый Пакистан", по которой в стране возводят примерно 250 тысяч домов в год для бедных. Программ в мире очень много, они разнообразны, над ними думают большие умы. На мой взгляд, в нашей стране надо менять структуру экономики, создавать хорошо оплачиваемые рабочие места, привлекать инвестиции и мощно развивать "цифру".

Есть, по словам Пономарева, и еще одна проблема. Там, где "серая" зарплата - обычное дело, картина бедности искажена. Экономисты периодически пытаются отсечь "бедных на внедорожниках" от госсубсидий, но получается это не всегда.

Прямая речь

Дмитрий Платыгин, генеральный директор ВНИИ труда:

- То, что уровень бедности снизился, - результат системной, прицельной работы. В первую очередь, конечно, сказывается нормализация ситуации на рынке труда. При этом напомню, что восстановление уровня занятости повлияло на те категории граждан, у которых невысокий заработок и которые больше всего страдают от кризиса. Свой эффект, и очень существенный, имели и единовременные выплаты.

В регионах Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЮФО Волгоградская область ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Лавров: США и ЕС стремятся навязать другим странам свои правила игры
Всемирный банк признал денежные переводы из России самыми выгодными
IT-гигантов обяжут открывать филиалы в РФ
Поездка в детский лагерь по программе кешбэка будет возможна до 15 сентября
Роскомнадзор предупредил пользователей WhatsApp об уязвимости данных