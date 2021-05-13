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13.05.2021 12:12
Рубрика: Власть

На Черноморский флот поступят семь новых кораблей и катеров

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

До конца года Черноморский флот пополнится семью новыми кораблями и катерами. Об этом сегодня во время празднования дня Черноморского флота сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов.

Фото: Сергей Винник/РГ
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- В 2021 году мы планируем принять в состав флота семь боевых кораблей и катеров, до 19 единиц боевой техники, - рассказал Осипов.

По его словам, перед флотом сейчас поставлены задачи, для выполнения которых ЧФ должен быть в постоянной боеготовности. Помимо кораблей, запланировано обновление береговых ракетных дивизионов, поступление новых зенитно-ракетные систем ПВО и другой военной техники.

Командующий рассказал, что на новых кораблях служат в основном жители Севастополя и Крыма, но также и моряки из многих регионов страны.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым Правительство Минобороны Военно-морской флот ЮФО Севастополь

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