На Кубани группу полицейских обвинили в избиении задержанного

На Кубани возбудили уголовное дело в отношении высокопоставленного полицейского и ряда сотрудников МВД, которые превысили свои полномочия во время задержания мужчины, уличенного в краже. Правоохранители подозреваются в том, что избили его. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Краснодарскому краю.

Как пояснили в следственном ведомстве, уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника отдела полиции по Приморско-Ахтарскому району, а также еще нескольких сотрудников МВД, пока не установленных.

"По версии следствия, в марте 2021 года на территории одной из ферм Калининского района по подозрению в краже крупного рогатого скота был задержан мужчина. Во время задержания он предпринял попытку скрыться, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Краснодарскому краю. - При этом подозреваемый полицейский вместе с другими сотрудниками правоохранительных органов, не имея на это достаточных оснований, применил насилие к задержанному и нанес ему несколько ударов ногами по телу, лицу и голове".

В ведомстве добавили, что один из полицейских также сделал несколько шумовых выстрелов в сторону задержанного.

Известно, что сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого полицейского. Его могут отправить в СИЗО, или оставить под домашним арестом, или же ограничиться подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также в рамках расследования назначено несколько необходимых экспертиз.