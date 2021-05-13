На Кубани суд вынес приговор пособнику в заказном убийстве

Краснодарский краевой суд признал жителя станицы Анапской виновным в пособничестве в заказном убийстве криминального авторитета Вальтера Арутюняна, которое произошло в селе Варваровка в 2013 году. Как сообщили в пресс-службе суда, организатор убийства получил от подсудимого два миллиона рублей, за которые был нанят киллер.

- В ходе следствия было установлено, что убийство Арутюняна было организовано лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском. Этот человек обратился к подсудимому с просьбой оказать содействие в организации убийства Арутюняна путем предоставления денежных средств. Подсудимый, имея личные счеты и неприязненные отношения с Арутюняном, согласился и передал организатору деньги в сумме два миллионов рублей, - говорится в сообщении пресс-службы Краснодарского краевого суда.

Киллер убил Вальтера Арутюняна тремя выстрелами из снайперской винтовки с глушителем на кладбище в селе Варваровка 5 ноября 2013 года. После убийства криминального авторитета, подсудимый попытался скрыться с семьей во Франции, но там был задержан и экстрадирован обратно в Россию. В августе 2020 года следственное управление СКР по Краснодарскому краю сообщило, что уголовное дело о пособничестве в убийстве по найму завершено.

Подсудимый признал вину лишь частично. Он заявил, что в совершении преступления не участвовал. В результате мужчину суд признал виновным, его приговорили к 11 годам и шести месяцам колонии строгого режима.