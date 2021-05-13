На стройке дороги к Крымскому мосту нашли древний серп

В Темрюкском районе на месте строительства автодороги, ведущей к Крымскому мосту, обнаружили бронзовый серп возрастом более 3,5 тысячи лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

По мнению археологов, серп изготовили мастера прикубанского очага металлургии и металлообработки эпохи поздней бронзы.

Форма древней находки на Тамани свидетельствует о том, что его изготовили в эпоху поздней бронзы. Прикубанские центры металлургии и металлообработки находились в верховьях реки Кубань - ближе к местам добычи металла. Найденные там же фрагменты глиняной посуды аналогичны посуде эпохи поздней бронзы из Крыма и Северного Причерноморья.

- В последние десять лет благодаря археологическим раскопкам при строительстве крупных инфраструктурных объектов ученые приоткрыли многие ранее неизвестные страницы древней истории края, - отметил вице-губернатор региона Сергей Болдин. - Подобных серпов при раскопках найдено всего около полусотни. Схожие артефакты обнаружены недалеко от Анапы, в Абинском и Отрадненском районах. Они датируются примерно XV-XIII веками до нашей эры.