Пациентке установили эндопротез из ее собственного ребра

Жительница Куйбышевского района Ростовской области в 63 года снова смогла ходить после установки ей титанового импланта, наполненного измельченной частью ее ребра.

Андрей Матулевич: Сложная операция длилась шесть часов. Фото: Из личного архива Андрея Матулевича

Год назад с ней произошел несчастный случай: получила тяжелые травмы груди и перелом тазобедренного сустава. С тех пор пожилая женщина была прикована к постели. Она не только совсем не могла ходить, но и самостоятельно садиться.

Больную в буквальном смысле поставили на ноги врачи Ростовской клинической больницы. Ей сделали сложнейшую операцию, длившуюся шесть часов.

- Пациентка поступила к нам с застарелым компрессионным переломом грудных позвонков и компрессией спинного мозга. Восстановить ее двигательные функции и работоспособность позвоночника можно было только с помощью эндопротеза. Для этого была проведена двухэтапная декомпрессивно-стабилизирующая операция, - рассказал травматолог-ортопед Ростовской клинической больницы Южного окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства Андрей Матулевич.

Поврежденные позвонки больной, давившие на ее спинной мозг, были удалены, а на их место врачи поставили имплант, внутрь которого поместили измельченный фрагмент части ребра пациентки.

- Операция была двухэтапной: сначала через грудную клетку мы удалили два разрушенных позвонка. Потом резецировали фрагмент ребра пациентки длиной 12-15 сантиметров, порезали его на участки нужной высоты и поместили внутрь импланта, - пояснил Матулевич.

Медики использовали имплант в виде цилиндрической титановой трубки в виде сетки: помещенный в нее костный материал женщины позволит здоровым позвонкам, расположенным выше и ниже удаленных, со временем полностью срастись.

Сейчас пенсионерка идет на поправку. Она уже может ходить, опираясь на костыли. А через несколько месяцев женщине планируют сделать еще одну операцию - по восстановлению левого тазобедренного сустава, также установив в ногу имплант.

- Планируем выполнить эндопротезирование тазобедренного сустава больной по программе оказания высокотехнологичной помощи, - делает акцент заведующий отделением травматологии ростовской больницы Сергей Чесников.

После второй операции пациентка пройдет реабилитационный комплекс - от лечебной физкультуры до физиопроцедур. После этого пациентка сможет так же активно двигаться, как раньше.