Эксперт в онлайн-образовании, основатель онлайн-школы Examis Николай Близнецов рассказал о том, какое будущее ждет индустрию образования.

Образование - это один из тех немногих рынков, которые получили новые возможности из-за коронавируса. По данным HolonIQ, мировой рынок образования в пандемию только вырос. В 2020 году он оценивался в 5,5 триллиона долларов, к 2025-му вырастет до 7,3 триллиона.

Оценки российского рынка образования разнятся от 40 до 60 миллиардов рублей. И растет он на 20 - 25 процентов в год. Это в два раза быстрее, чем в мире. Самые яркие отрасли - дополнительное школьное и дополнительное профессиональное обучение. Причем "москвацентричность" страны приводит к тому, что интерес к онлайн-образованию активно растет в регионах, где оно становится настоящим социальным лифтом. Это мы видим, например, в Ростове-наДону и Ростовской области.

Пандемия ускорила внедрение и проникновение онлайна во многие сферы жизни и подняло лояльность к такому способу обучения. Если раньше было недоверие к онлайн-образованию, то сейчас отношение резко меняется. В локдаун люди первый раз попробовали учиться через интернет и поняли, что это не так уж плохо (сейчас я говорю про онлайн-курсы, которые предоставляют частные компании, а не про дистанционку в школах и университетах).

Более того, заметно выросла инвестиционная активность. Если раньше инвесторы скептически относились к отрасли, то сейчас она считается одной из самых трендовых и привлекательных для инвесторов. Чего стоят только сделки Mail.ru Group в 2020 году. На данный момент у них есть доли в таких компаниях и проектах, как GeekBrains, Skillbox, SkillFactory, "Тетрика", "Алгоритмика" и "Учи.ру".

По данным HolonIQ за 2020 год, венчурные инвестиции в Edtech составили 16 миллиардов долларов, и это гораздо больше, чем за все годы до этого. Стоит признать, что рынок онлайн-образования уже находился на стадии роста, но коронавирус ускорил процесс. Эта тенденция будет продолжаться как минимум ближайшие пять лет, что открывает интересные возможности для частного бизнеса и стартапов.

Но образование - тема широкая, в него входит множество сфер. И появляется вопрос: какую из них выбрать? Какая наиболее перспективна?

Сейчас в каждом сегменте уже есть сильные игроки и конкуренты. Например, почти невозможно создать проект в сфере обучения интернет-профессиям или подготовки к ЕГЭ с нуля. Здесь у компаний большие маркетинговые бюджеты и уже устоявшиеся известные бренды.

При выборе направления стоит отталкиваться, в первую очередь, от продукта. Сам образовательный продукт - единственное, чем можно сейчас выделиться. Качественный, хороший продукт ведет клиентов к результату.

Почти все онлайн-школы соревнуются на уровне денег и маркетинга. Но когда есть продукт, который отличается от всех других и который дает результат, включается эффект виральности (стремительность распространения контента среди пользователей - прим. ред.). Про него начинают рассказывать и писать. Например, в нашей онлайн-школе никакие хитрые маркетинговые уловки не работали лучше простого списка учеников с их финальными результатами ЕГЭ. И сами ученики ведут к нам своих друзей, потому что мы работаем с эмоциями клиентов, даем поддержку, которой не хватает в сложное время.

Если есть экспертность и понимание, как создать хороший качественный продукт, можно сделать многое и успеть занять позицию на рынке. Естественно, помимо экспертности, должна быть хоть какая-то аудитория, которой она нужна. Нельзя уходить в крайности.

Если в выбранной сфере нет лидеров и успешных игроков, вероятно, этот продукт никому не нужен или масштабы рынка настолько малы, что они неинтересны. На крупном рынке онлайн-профессий развиваться будет очень сложно, если нет уникального продукта.

Наблюдается еще одна интересная тенденция. Раньше было много частных таксопарков, сейчас только "Яндекс. Такси", "Ситимобил" и еще пара компаний. Примерно это же происходит в онлайнобразовании - консолидация рынка. Крупные игроки начинают работать по все большему числу различных направлений.

Например, Mail ru Group массово скупает образовательные проекты, у них уже есть в портфеле компании, работающие в сфере интернет-профессий, дополнительного школьного образования. Skyeng уже учит не только английскому, но и тем же самым онлайн-профессиям. "Яндекс", "Нетология" - все они строят свои образовательные экосистемы.

Рано или поздно останется несколько гигантов в онлайн-образовании, остальные проекты либо умрут, либо будут куплены этими же гигантами. Кстати, хорошая возможность строить бизнес для продажи кому-то из них. Поэтому, если действовать, то сейчас.

Государство тоже начало обращать внимание на эту сферу, все чаще обсуждаются разные законопроекты, ведется диалог с представителями отрасли, в пандемию мы тоже получали много разных приглашений для обсуждения ситуации в образовании.

И понятно, почему это происходит: образование - изначально прерогатива государства, но, как мы видим, в каких-то аспектах частные компании справляются лучше. Частная компания умрет, если будет делать некачественный продукт. Постоянное развитие и улучшение продукта необходимы для существования и выживания образовательных проектов.

Именно поэтому, если мы хотим развития образования в стране, главное, что может делать государство, - не мешать и создавать все условия для комфортного существования подобных проектов.