Деградация сельхозугодий в Астраханской области достигла 49 процентов. Это 1,4 миллиона гектаров, из которых восстанавливают всего 300 гектаров в год. Таковы данные исследования научного центра агроэкологии, комплексной мелиорации и защитного лесоразведения РАН. Сельхозпроизводители и ученые предлагают возродить госпрограмму повышения плодородия почв, иначе астраханская земля будет пригодна разве что для ралли-рейдов.

"Климат изменился, опустынивание с каждым годом сильнее. Трудно содержать скотину, люди переезжают", - объяснили "РГ" в администрации Прикаспийского сельсовета, все пять поселков которого заносит песком. Один из них с красноречивым названием Барханы опустел в буквальном смысле: из 160 дворов осталось три. Муниципалитет относится к Наримановскому району, на который пустыня наступает просто гигантскими шагами. Дюна разрастается также в Лиманском районе и частично - в Харабалинском.

Основной причиной катастрофы ученые называют нерациональное скотоводство. Козы и овцы, которых в регионе более 1,4 миллиона, вытаптывают пастбища подчистую, а жаркий климат и суховей усугубляют ситуацию.

- Даже на снимках из космоса видны проплешины. Прежде всего, появляются они из-за превышения количества овец на точку, - утверждает декан геолого-географического факультета Астраханского госуниверситета Александр Бармин. - Есть специальные расчеты нагрузки на пастбище, но людям дают, к примеру, участок, который выдерживает тысячу овец, а они заводят туда две тысячи.

Вносят свою лепту в разрушение почвенного покрова и ежегодные гонки по пескам. По словам ученого, там, где проезжают внедорожники, полностью исчезает растительность.

Есть и другие причины, естественные. Как сообщил Александр Бармин, в последние 15 лет наступил период изменения циркуляции воздушных потоков: количество осадков стало минимальным, в регион пришла засуха. Но это цикличный процесс, который, как прогнозируется, должен завершиться к 2025 году. А вот число пожаров, которые также влияют на состояние почвы, только растет. В этом году дельта Волги выгорела на 30 - 40 процентов больше, чем в прошлом.

- Большинство случаев - это сельскохозяйственный пал: люди жгут сухую растительность, чтобы новая раньше пробилась, - сообщил и. о. руководителя областной службы природопользования и охраны окружающей среды Сергей Смирнов. Но это заблуждение, отмечает чиновник, после выгорания происходит деградация почвы.

Как рассказали в минсельхозе области, если в советские годы проводили комплекс мероприятий, направленных на повышение плодородия, то теперь осталось единственное: 90-процентная субсидия сельхозпроизводителям на мелиорацию. Заключается она в том, что на проблемные участки высаживают джузгун, растение, которое хорошо укореняется в песках и не дает им распространяться.

Между тем субсидия выделяется только после проведения работ. Но в связи с тем, что их стоимость может доходить и до пяти миллионов рублей, а эффект будет заметен не раньше чем через три года, обращаются фермеры за поддержкой неохотно: поступает всего две - три заявки в год.

- Аграрии к нам идут, когда дела становятся совсем плохи, - констатировал замначальника отдела мелиорации министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Ярослав Штонда. - К примеру, у скотовода в аренде пять тысяч гектаров, на которых появилось 500 гектаров открытых песков. Он просто перегнал стадо на другое место и пасет дальше. Решение ищет, уже когда пески разрастаются.

Так, с 2014 года фермеры восстанавливают с помощью субсидий не больше 300 гектаров в год. Что касается растениеводов, то они отдают предпочтение другим культурам.

- Стали лучше удобрения и качество семян. Произошла интенсификация сельского хозяйства: если раньше нужно было обработать 100 гектаров, то теперь 20 гектаров для получения того же урожая. Поэтому мы не особо ощущаем опустынивания, и Астраханская область продолжает собирать миллион тонн овощей. Но за счет чего? Мы из арбузно-помидорного края становимся картофеле-луковым. Картофель хорошо растет в песчаной почве. А после томатов и арбузов, которые забирают из почвы все питательные вещества, на следующий год в этой земле ничего расти не будет - поясняет Александр Бармин.

По мнению ученого, ситуация пока не катастрофическая, но в регионе просто необходимо закреплять пески. Кроме этого, нужно вести жесткий учет нагрузки на пастбища, а также возрождать госпрограмму повышения плодородия почвы, иначе деградация будет только усиливаться.