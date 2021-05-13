Минпромторг России поддержал идею создать в Астрахани центр компетенций по беспилотным летательным аппаратам. Он будет работать на базе Астраханского госуниверситета и специализироваться на разработке электроники, выпуске и сертификации серийных образцов БПЛА и обучении операторов для управления этой техникой.

Идея создания центра компетенций возникла у астраханцев два года назад после того, как выпускник магистратуры факультета физики, математики и инженерных технологий АГУ Дмитрий Резцов разработал беспилотную авиационную платформу "Легенда" для воздушной разведки акватории Каспийского моря, мониторинга нефтяных загрязнений, построения 3D-карт местности и фотографических планов. Беспилотник успешно прошел испытания и заинтересовал "Лукойл-Нижневолжскнефть", который принял дрон в работу. От уже существующих систем изобретение астраханца отличается более легким весом (восемь килограммов против 10 - 15 у аналогов) и несложной конструкцией сборки. Аппарат рассчитан на работу до шести часов, быстро заряжается, гидроизолирован и может приземляться на воду.

- Сейчас многие астраханские компании предпочитают работать именно с местными производителями, так как могут взаимодействовать с исполнителем напрямую. Мы выходим на импортозамещение, благодаря чему происходит удешевление процесса и экономия времени, - говорит Дмитрий Резцов.

На разработку также обратил внимание крупный производитель беспилотников в России "Геоскан". На национальной выставке достижений российской науки "Вузпромэкспо" в декабре прошлого года компания подписала с АГУ соглашение о взаимодействии.

Сейчас в университете налажено производство беспилотников различной модификации: планеры, квадрокоптеры и другие аппараты. Большинство компонентов для их изготовления в регионе есть, за исключением электроники. По соглашению с вузом "Геоскан" планирует поставку программного обеспечения для дронов, а также действующих сертифицированных БПЛА для обучения специалистов.

Разработки Астраханского госуниверситета оценили на международном фестивале научно-технического творчества "От винта!", который состоялся в конце марта, а через месяц ученых пригласили в Минпромторг России для обсуждения деталей создания центра компетенций. Теперь университет оформляет заявку на субсидии от министерства.

- Интерес к беспилотным технологиям сейчас сверхвысокий, системы очень востребованы, рынок оценивается в 4,2 миллиарда долларов, поэтому мы считаем это направление перспективным для университета и региона, - подчеркнул "РГ" проректор по цифровизации, инновациям и приоритетным проектам АГУ Алексей Титов.

По его словам, создаваемый центр будет нацелен как на развитие образовательных программ в сфере БПЛА, так и на привлечение заказчиков услуг, предоставляемых беспилотниками: это формирование авиакарт, сбор данных, например, о состоянии почвы, экологический мониторинг той или иной акватории. Обучение в центре, в том числе онлайн, будет доступно всем желающим.

Университет уже ведет переговоры о привлечении средств для оснащения центра, на подготовку к открытию потребуется около полугода.