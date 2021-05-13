В дендропарке Сочи впервые посадили редкую желтую магнолию

В дендропарке "Южные культуры", расположенном в Адлерском районе Сочи, высадили первые саженцы магнолии редкого сорта "Желтый фонарик". Корреспондент "РГ" побывала на месте событий.

По словам ведущего дендролога парка Алексея Плотникова, раньше в парке такого сорта и гибрида не было.

- Сейчас саженцу около трех лет, - рассказал он. - Примерно год он будет приживаться, а чтобы стал деревом, должно пройти еще три года. Длина цветка желтой магнолии достигает до 14-16 сантиметров. Будем наблюдать, я не сталкивался с таким сортом и гибридом. Судя по развития растения, оно хорошее, чистое, небольное.

Специалист также поделился, как выбирали место посадки для магнолии.

- Я хотел сработать на контрасте, - объяснил Алексей Плотников. - Рядом растет лиловая магнолия. Будет красиво, когда около нее расцветут желтые цветы. Всего в парке посадят пять таких саженцев.

Обычно магнолии цветут в конце февраля - начале марта, иногда первые бутоны появляются в январе. Специалисты отмечают, что найти в Сочи, краю магнолий, сорт "Желтый фонарик" крайне сложно. Возможно, это связано с капризностью растения.

Сейчас в "Южных культурах" цветет листопадное дерево давидия. Еще его называют платочковым, а французы поэтично именуют "деревом носовых платков". В России это единственное цветущее дерево. Например, несколько таких деревьев цветут в Швейцарии. Ранее в парке росло два дерева, но одно погибло. Недавно там посадили еще три.

Кстати, потомков дерева давидия развели специалисты "Южных культур". На это им потребовалось восемь лет.

По словам сотрудников парка, когда цветы давидии опадают, то иногда посетители, путая их с настоящими носовыми платками, просят навести порядок под деревом.

Кроме того, в "Южных культурах" продолжаются ночные экскурсии "Оживший парк", где благодаря мультимедийным технологиям оживают локации.

Кстати

В 1953 году Бруклинский ботанический сад получил задание на выведение магнолии в желтыми цветами. Примерно десять лет они занимались селекцией. В результате получили линию листопадных магнолий с желтыми цветами. За основу была взята американская остролистная магнолия, которая ближе к звездчатой.