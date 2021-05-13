В Калмыкии заключенный по телефону выманил у семи женщин 3,2 млн

Прокуратура Калмыкии направила в суд дело о телефонном мошенничестве. Примечательно, что преступник "работал", уже отбывая срок в тюрьме. По данным ведомства, с 2016 по 2019-й год мужчина заставил передать ему 3,2 миллиона рублей. Его жертвами стали семь женщин.

По версии следствия, мошенник знакомился с женщинами по телефону и через Интернет. Сначала он входил к ним доверие и, придумывая разные жизненные истории, убеждал некоторых из них передавать ему деньги. Тем, кто отказывался платить, он начинал угрожать насилием и уничтожением имущества. А некоторым пригрозил размещением в Интернете информации, которая опорочит их честь и достоинство.

Теперь ему инкриминируется вымогательство и мошенничество. Дело уже передано в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу. В совокупности по двум статьям ему грозит до десяти "дополнительных" лет тюрьмы.