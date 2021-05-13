В Крыму на трассе "Таврида" заработала первая АЗС

В Крыму на сданной в эксплуатацию в конце 2020 года федеральной трассе "Таврида" заработал первый автозаправочный комплекс.

До сегодняшнего дня на всем протяжении новой трассы "Таврида" работали лишь временные АЗС, которые не предоставляли автовладельцам и пассажирам никаких сервисных услуг кроме заправки автомобилей. Сегодня же у села Трудовое открылся первый автозаправочный комплекс, где помимо 10 бензоколонок есть все для комфортного путешествия по Крыму: кафе, детская игровая площадка, парковка для легковушек и автобусов. Есть возможность подзарядиться и у владельцев электротранспорта.

- Трасса "Таврида" оживает, - констатировал глава РК Сергей Аксенов. - Системные игроки рынка и другие наши партнеры заключили инвестсоглашение о реализации инвестиционных проектов вдоль трассы "Таврида". Они выполнят свои обязательства и в срок построят хорошие, удобные комплексы.

К концу мая на "Тавриде" заработают еще три АЗС - в Ленинском районе, под Белогорском у Белой скалы и в районе объездной Дубки - Левадки. А до конца 2021 года их будет уже 11, и все парные, по обеим сторонам трассы. Общая их стоимость достигает трех миллиардов рублей, а инвестпроекты реализуют три крупных сети АЗС, одна из которых - с материковой части РФ.

На четырех многофункциональных комплексах кроме АЗС появятся мини-гостиницы и информационные центры для туристов, парковки для большегрузных машин, автомойки, шиномонтажки, магазины и рынки для местных сельхозпроизводителей.