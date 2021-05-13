В Сочи на федеральную трассу сошел оползень

В Лазаревском районе федеральные дорожники ликвидируют последствия оползня, сошедшего в четверг на трассу А-147 Джубга - Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе УПРДОР "Черноморье".

Инцидент произошел в 0.20 на серпантинном участке "Тещин язык" на спуске в микрорайоне Дагомыс, из-за чего перекрылась одна из двух полос движения в направлении Туапсе. В результате природного явления проезжавший автотранспорт и люди не пострадали.

С проезжей части убрали последствия оползня. Реверсивное движение снято - движение пустили в оба направления в штатном режиме.

По предварительным оценкам, объем оползневых масс, сошедших на дорогу, составил около 150 кубических метров. Ситуацию осложнили растущие на склоне крупные деревья, вывезти которые без распила было невозможно.

"На участке зоны проведения работ организован временный реверсивные режим с краткосрочными остановками всего потока движения транспорта для осуществления маневров спецтехники", - уточнили в дорожном ведомстве.

На устранении последствий оползня задействовано восемь единиц техники и десять рабочих.