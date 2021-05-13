В Сочи туристка погибла во время рафтинга по реке Мзымта

В Адлерском районе Сочи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего индивидуального предпринимателя из-за оказания услуги ненадлежащего качества, в результате которой погибла отдыхающая. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Установлено, что 7 мая этого года трое отдыхающих заключили коммерческие договоры на проведение сплава по реке Мзымта в селе Эсто-Садок с индивидуальным предпринимателем, который также принимал участие в рафтинге в качестве инструктора.

По данным ведомства, во время сплава лодка-рафт ударилась о камни и перевернулась - туристы оказались в воде. Из-за подъема реки и интенсивного потока 24-летнюю туристку унесло течением, она не смогла выбраться на берег и скончалась. Двое остальных получили повреждения кожных покровов.

Сейчас следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства инцидента, допрашивают очевидцев и свидетелей, а также рассматривается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Расследование уголовного дела продолжается.