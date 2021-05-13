В Волгоградской области организуют пять сосудистых центров

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу организовать дополнительные сосудистые центры на базе крупнейших медцентров региона.

Он проверил, как идет модернизация областной клинической больницы № 1. На ее базе в прошлом декабре открылся региональный сосудистый центр (РСЦ). Помощь в нем получили уже 470 пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Здесь есть высокотехнологичное оборудование: ангиографический комплекс, роботизированная техника для медицинской реабилитации, система ультразвуковой визуализации, функциональные кровати с возможностью быстрой доставки больных в палату интенсивной терапии и другое. Приобретено навигационное хирургическое оборудование, операционный микроскоп, новый аппарат МРТ

- Мы проводим модернизацию всей системы оказания медицинской помощи в ОКБ-1. Все работы, как мы видим, выполнены на высоком уровне. На территории облбольницы создан региональный сосудистый центр - третий в регионе. Сегодня принято решение, что таких центров будет пять: РСЦ также будут открыты в больнице имени С. З. Фишера в Волжском, в 15-й больнице Волгограда. Это полностью закроет потребности Волгоградской области по этому направлению.

Как отметили в пресс-службе областной администрации, в модернизацию больницы №1 вложено уже свыше полумиллиарда рублей. С 2019 года тут работает первый в регионе Центр амбулаторной онкологической помощи. Параллельно вели благоустройство прилегающей территории: пешеходная аллея, автомобильные подъезды.

- Мы ставим задачу привести в порядок территории возле всех наших больниц, - подчеркнул глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. - Первая такая образцовая благоустроенная зона появилась возле больницы № 7, у областной больницы - вторая. Важно, чтобы люди, которые приезжают сюда изо всех районов, чувствовали себя комфортно. Вспомните, что здесь было раньше: разноформатные киоски, практически отсутствовала пешеходная зона. В результате реализации проекта высажены деревья, сделаны тротуары, предусмотрена парковка. Следующий шаг - приведение в порядок пространств у больницы № 15 и возле больничного комплекса. Соответствующие проекты уже разрабатываются.

За семь лет полностью модернизированы опорные больницы № 7 и № 25 в Волгограде, продолжается обновление больницы № 15 в Красноармейском районе, больницы № 1 в Волжском, отремонтированы 600 медучреждений по всей области, создана единая дежурно-диспетчерская служба "03", сократившая время доставки пациентов в стационары, возрождена санитарная авиация, на 90 процентов обновлен автопарк скорой помощи.