Челябинца осудили за публикацию откровенных фото бывшей девушки

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу молодого человека, попытавшегося заработать на откровенных снимках своей знакомой. Его признали виновным по двум статьям УК РФ - о нарушении неприкосновенности частной жизни и вымогательстве, сообщили в четверг в прокуратуре региона.

- Установлено, что в июле прошлого года подсудимый сделал фото обнаженной девушки, с которой он в то время находился в близких отношениях, - рассказала представитель ведомства Наталья Мамаева. - Спустя некоторое время молодой человек направил ей СМС с требованием о переводе на его банковский счет 10 тысяч рублей. А в случае отказа угрожал разместить фото в интернете.

Девушка платить отказалась, и тогда вымогатель снизил требования до одной тысячи рублей. А когда не получил и их, опубликовал фотографии у себя в аккаунте и отправил их знакомым девушки в социальной сети.

После расследования инцидента вина молодого человека сомнений не вызывала. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и 50-тысячным штрафом. Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевшей о возмещении морального вреда на сумму в 100 тысяч рублей.