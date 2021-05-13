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13.05.2021 11:38
Рубрика: Происшествия

Челябинца осудили за публикацию откровенных фото бывшей девушки

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу молодого человека, попытавшегося заработать на откровенных снимках своей знакомой. Его признали виновным по двум статьям УК РФ - о нарушении неприкосновенности частной жизни и вымогательстве, сообщили в четверг в прокуратуре региона.

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- Установлено, что в июле прошлого года подсудимый сделал фото обнаженной девушки, с которой он в то время находился в близких отношениях, - рассказала представитель ведомства Наталья Мамаева. - Спустя некоторое время молодой человек направил ей СМС с требованием о переводе на его банковский счет 10 тысяч рублей. А в случае отказа угрожал разместить фото в интернете.

Девушка платить отказалась, и тогда вымогатель снизил требования до одной тысячи рублей. А когда не получил и их, опубликовал фотографии у себя в аккаунте и отправил их знакомым девушки в социальной сети.

После расследования инцидента вина молодого человека сомнений не вызывала. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и 50-тысячным штрафом. Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевшей о возмещении морального вреда на сумму в 100 тысяч рублей.

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