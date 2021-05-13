Что ждет дачников и садоводов в новом сезоне

Владельцев заветных "шести соток" ждет сразу несколько законодательных новаций. Сначала о самом важном - ужесточении противопожарных правил.

По словам председателя Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" Надежды Локтионовой, мангалы для шашлыков и любая другая "уличная кухня" отныне должны находиться на расстоянии не менее 5 метров от дома (или любого другого строения). Причем "пятачок" в радиусе двух метров должен быть очищен от горючих материалов. А к сжиганию мусора теперь придется готовиться как к серьезной спецоперации.

- Сжигать мусор можно только в закрытой бочке, вкопанной в землю на 30 сантиметров. В радиусе одного метра все должно быть расчищено. Но надо иметь в виду, что на территории Свердловской области уже введен противопожарный режим - так что в мае вообще нельзя ничего сжигать. Проверяющие к вам на участок, конечно, не придут, но информацию уже начали собирать при помощи дронов. Нарушителей оштрафуют, - отметила Локтионова.

Председатели садовых товариществ обязаны обеспечить доступ пожарной техники на территорию. Если на входе нет автоматических ворот, которые можно открыть с пульта в любое время суток, садоводы должны назначить "ответственного за въезд-выезд" - причем дежурить он должен и днем и ночью.

Владельцам земельных участков с "временным" статусом придется "ускориться" - иначе с 1 марта 2022 года они будут сняты с кадастрового учета.

- До конца 2017 года регистрация права и постановка на кадастровый учет земельных участков проходила в два этапа. Сначала - кадастровый учет, затем - регистрация права собственности. Многие садоводы ограничились только первым этапом - поставили участок на учет, и он стоит со статусом "временный". Такой участок имеет юридические границы только до следующего года, с 1 марта 2022 года он может оказаться белым пятном на кадастровой карте. Садоводам нужно поторопиться, пройти второй этап регистрации права собственности. Тем, кто ставит участок на кадастровый учет сейчас, волноваться не стоит - регистрация права проходит одновременно, - говорит Локтионова.

Кстати, с 23 марта 2021 года садоводы могут проводить комплексные кадастровые работы самостоятельно - если соответствующее решение будет принято на общем собрании. Основание для одновременного межевания земельных участков на всей территории СНТ одно - реестровая ошибка. Например, если участки на кадастровой карте буквально "лежат" друг на друге: расположены неровно и не соответствуют плану на местности. В таком случае комплексные кадастровые работы уместны, да и обойдутся они дешевле. Правда, садоводам придется вносить целевые взносы на оплату таких услуг.

Дачников-новоселов ждет приятный сюрприз - налоговый вычет на строительство дома, а также компенсация затрат на приобретение земельного участка. Садовые товарищества давно стали местом постоянного проживания людей, поэтому законодатели идут им навстречу. Налоговый вычет можно получить при покупке земельного участка, где уже зарегистрирован жилой дом. Либо если есть намерение его построить, подкрепленное официальным договором со строительной подрядной организацией. Максимальный размер налогового вычета составит 260 тысяч рублей за покупку, а в случае кредита, ипотеки, по процентам можно получить до 390 тысяч рублей.

И еще один бонус для птицеводов - Конституционный суд разрешил держать на садовом участке домашнюю птицу. Правда, с оговоркой - если у соседей нет претензий к птичнику. И если ограничения на содержание птицы и другой живности не прописаны в уставе товарищества.

Между тем

Предстоящее лето будет теплее обычного, но немного холоднее прошлогоднего. По словам начальника отдела агрометеорологии ФГБУ "Уральское УГМС" Людмилы Саваринюк, урожай яровых зерновых культур и овощей в этом году ожидается выше среднего за последние пять лет. Тепла и влаги на Среднем Урале будет достаточно - дефицит влаги возможен только в июле.