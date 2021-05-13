Глава Ямала представил проект СШХ вице-премьеру правительства РФ

Проекты, которые планируется реализовать с помощью нового финансового механизма бюджетных кредитов были рассмотрены сегодня на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

Модель проекта Северного широтного хода вице-премьеру представил глава Ямала Дмитрий Артюхов.

Напомним: Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о введении в стране нового финансового механизма - инфраструктурных бюджетных кредитов. До конца 2023 года на самые значимые региональные проекты планируется выдать таких кредитов на 500 миллиардов рублей. Ставка по ним составит не больше трех процентов, срок кредитования - 15 лет. Одним из пилотных проектов был назван Северный широтный ход (СШХ).

- Пора его запускать, есть для этого все возможности, - подчеркнул президент.

Северный широтный ход - железнодорожный коридор протяженностью 707 километров от станции Обская до Надыма. Он соединит Северную и Свердловскую железные дороги в единую систему и откроет короткий выход грузам к Северному морскому пути, а именно к порту Сабетта на Карском море. Оттуда появится возможность доставлять грузы практически в любую точку света - хоть на востоке, хоть на западе. В результате сроки доставки контейнерных грузов в отдельные точки мира могут быть сокращены в два-три раза.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов в ходе заседания президиума правительственной комиссии подчеркнул, что строительство этой железнодорожной магистрали даст значительный эффект для экономики и промышленного развития Ямала и всей Арктической зоны. Северный широтный ход планируется реализовать на условиях федеральной концессии, заключенной три года назад.

- Считаю, что необходимо в кратчайшие сроки принять все необходимые решения для реализации проекта и приступить к строительству, - отметил Марат Хуснуллин в ответ.

Вице-премьер подчеркнул, что проект тщательно проработан, выверен, и, резюмируя, рекомендовал его к реализации с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.

В свою очередь губернатор Ямала отметил, что один из элементов Северного широтного хода - мост через реку Надым - уже введен в эксплуатацию. До конца этого года завершится проектирование еще одного ключевого участка - моста через реку Обь.

- Северный широтный ход - очень сложный проект. Он имеет стратегическое значение для дальнейшего развития всей Арктической зоны. Необходимо сформировать на Ямале надежный транспортный каркас. Его основой как раз и станет СШХ. Понимая значимость проекта, регион делает все необходимое, чтобы как можно скорее приступить к его реализации, - подчеркнул Дмитрий Артюхов в завершение встречи в правительстве.