Глава Ямала представил проект СШХ вице-премьеру правительства РФ

Модель проекта Северного широтного хода вице-премьеру представил глава Ямала Дмитрий Артюхов.
Напомним: Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о введении в стране нового финансового механизма - инфраструктурных бюджетных кредитов. До конца 2023 года на самые значимые региональные проекты планируется выдать таких кредитов на 500 миллиардов рублей. Ставка по ним составит не больше трех процентов, срок кредитования - 15 лет. Одним из пилотных проектов был назван Северный широтный ход (СШХ).
- Пора его запускать, есть для этого все возможности, - подчеркнул президент.
Северный широтный ход - железнодорожный коридор протяженностью 707 километров от станции Обская до Надыма. Он соединит Северную и Свердловскую железные дороги в единую систему и откроет короткий выход грузам к Северному морскому пути, а именно к порту Сабетта на Карском море. Оттуда появится возможность доставлять грузы практически в любую точку света - хоть на востоке, хоть на западе. В результате сроки доставки контейнерных грузов в отдельные точки мира могут быть сокращены в два-три раза.
Глава Ямала Дмитрий Артюхов в ходе заседания президиума правительственной комиссии подчеркнул, что строительство этой железнодорожной магистрали даст значительный эффект для экономики и промышленного развития Ямала и всей Арктической зоны. Северный широтный ход планируется реализовать на условиях федеральной концессии, заключенной три года назад.
- Считаю, что необходимо в кратчайшие сроки принять все необходимые решения для реализации проекта и приступить к строительству, - отметил Марат Хуснуллин в ответ.
Вице-премьер подчеркнул, что проект тщательно проработан, выверен, и, резюмируя, рекомендовал его к реализации с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.
В свою очередь губернатор Ямала отметил, что один из элементов Северного широтного хода - мост через реку Надым - уже введен в эксплуатацию. До конца этого года завершится проектирование еще одного ключевого участка - моста через реку Обь.
- Северный широтный ход - очень сложный проект. Он имеет стратегическое значение для дальнейшего развития всей Арктической зоны. Необходимо сформировать на Ямале надежный транспортный каркас. Его основой как раз и станет СШХ. Понимая значимость проекта, регион делает все необходимое, чтобы как можно скорее приступить к его реализации, - подчеркнул Дмитрий Артюхов в завершение встречи в правительстве.