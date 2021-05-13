На Урале автобус с пассажирами съехал в кювет из-за недомогания водителя

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области разбираются в обстоятельствах ДТП в городе Лесном, где городской автобус № 4 съехал в кювет.

"По предварительным данным, - передает пресс-служба управления, - 57-летнему водителю во время движения стало плохо, транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось".

Авария случилась около двух часов дня на участке Лесной - Горный. Шофер вышел в рейс буквально перед самим происшествием: он успел преодолеть всего девять километров дороги. При этом его осматривал медик, технику проверил механик.

"За помощью к врачам обратились пять пассажиров с ушибами и порезами (госпитализация им не потребовалась), также помощь оказывают водителю автобуса", - уточнили в ГИБДД, отметив, что будет инициирована проверка организации и проведение предрейсового осмотра шоферов автопредприятия.