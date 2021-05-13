По третьему кругу пошло расследование дела, открытого Уральской оперативной таможней в отношении челябинской внешнеторговой компании. Дважды управление на транспорте МВД России по УрФО отказывало в возбуждении уголовного дела, и оба раза руководителем следственного органа Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте эти постановления отменялись. Игроки рынка неофициально комментируют ситуацию так: если уж фирму начали "плющить", то какие-нибудь нарушения обязательно найдут, ведь все тонкости ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД) мало кто знает.

История началась в 2019 году, когда уральский поставщик реализовал в Казахстан самоспасатели - маски, используемые для защиты органов дыхания, глаз и лица при эвакуации во время пожара и других ЧС. А через год в фирму пришел СОБР: начались обыски, выемка документов и т. д. Основанием для этого стали поставки в Казахстан… противогазов - товаров двойного назначения, в отношении которых осуществляется экспортный контроль. Соответственно, чтобы переместить такую продукцию через границу, необходимо иметь лицензию, выданную Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), отсутствие этого документа предусматривает уголовную ответственность вплоть до лишения свободы до семи лет и штраф в миллион рублей.

При импорте товаров предприниматель несет ответственность в течение трех лет, а при экспорте - шести. Товар давно продан, компания могла уйти с рынка, а ответственность остается

Как рассказал руководитель компании Алексей Самойлов, при поставке самоспасателей в Казахстан он самостоятельно подобрал код для оформления таможенной декларации с помощью одного из порталов для участников ВЭД и выяснил, что лицензия на экспорт товара с таким кодом не требуется. Однако у ФСТЭК по поводу этой партии возникли вопросы. (К слову, судя по форумам участников ВЭД, правильно определить код ТЭН ВЭД - действительно задача не из легких.) В итоге челябинская компания обратилась за помощью в этом деле к брокеру, после консультации с которым заменила код. Указанный новый вид товара - полумаска фильтрующая универсальная. Согласно заключению НИИ судебной экспертизы "СТЭЛС", выданному в феврале 2021 года, самоспасатели не могут относиться к товарам двойного назначения, а значит, и лицензированию не подлежат.

- Кроме того, контракт с покупателями предусматривал самовывоз, и обязательства нашей компании прекращались с подписанием товарно-транспортной накладной на территории РФ, поэтому претензии в наш адрес безосновательны, - считает Самойлов.

- Уголовного состава в действиях поставщика нет, - уверена и представитель компании юрист Мария Бруль. - К сожалению, наши доводы о том, что действующее законодательство не относит самоспасатели к товарам двойного назначения, правоохранительными органами не услышаны.

Недостаток правовых знаний подвел экспортера еще раз - когда ему посоветовали написать явку с повинной.

- Мне сказали, если признаю свою вину, что допустил ошибки при декларировании, отделаюсь штрафом в 50 тысяч рублей, и я согласился, - разводит руками Самойлов. - Когда я рассказал об этом юристу, выяснилось, что помимо штрафа я автоматически получу условный срок в рамках уголовной ответственности.

Ситуация могла бы показаться забавной, если бы дело не приобретало все более серьезный оборот. Когда в возбуждении уголовного дела таможне в очередной раз было отказано, обыски с участием СОБРа стали проходить и у брокера: скачали информацию с компьютера и жестких дисков, изъяли документы.

В настоящее время, как утверждает представитель внешнеторговой компании, Уральская оперативная таможня снова испрашивает пакет документов, но уже по другой сделке. И вполне вероятно, что какие-нибудь нарушения найдут. Алексей Самойлов обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Челябинской области с просьбой оградить его компанию от повышенного внимания со стороны Уральской оперативной таможни, а также с жалобой о нарушении прав и законных интересов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий - в Уральскую транспортную прокуратуру.

Мнения

Варвара Мячкова, брокер:

- Проблема в том, что госорганы на участника ВЭД изначально смотрят как на недобросовестного - он должен доказывать свою невиновность. Что касается ситуации, с которой столкнулась внешнеторговая компания, то это слепая зона нашего законодательства. Если, к примеру, я подаю таможенную декларацию для перемещения товара в США, то в момент ее подачи или при возникновении сомнений инспектор может либо отказать в выпуске товара, либо запросить дополнительные документы. При перемещении груза в зоне Таможенного союза предприниматель сдает статформу до 15 числа следующего за отгрузкой месяца. Он продал товар, забыл про него, а через год, два, пять лет - проверка. Необходимо помнить, что при импорте товаров предприниматель несет ответственность в течение трех лет, а при экспорте - шести лет. Товар давно продан, компания могла уйти с рынка, а ответственность предпринимателя остается.

Марина Эрзя, адвокат по внешнеэкономическим и таможенным делам:

- Да, порой проверки проводятся ненадлежащим образом, и это проблема. Отсюда уголовные дела, рушатся бизнесы, а виноватых нет - нет персональной ответственности лиц, проводящих проверку. Но и самому участнику ВЭД нужно активно доказывать, что он не совершал правонарушений. Отправить документы, которые запросила таможня, ждать и надеяться, что этого хватит для объективного расследования, абсолютно недостаточно. Необходимо представить дополнительные доказательства, привести свидетелей, сведения от инопартнеров. Нужно понимать, что дознаватель, прокурор, таможенный орган делают выводы, основываясь на документах. И если участник ВЭД имел нужные документы, но вовремя их не предоставил, то он сам спровоцировал сложную ситуацию, в которой в итоге оказался.