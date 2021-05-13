Новости

Соцопрос: Лула да Силва выигрывает президентские выборы в Бразилии в 2022 году 08:09
В Хабаровске четыре тысячи человек остались без газа из-за аварии 07:32
Премьер Малайзии назвал ситуацию с коронавирусом в стране критической 07:00
Tesla приостановила использование биткоинов для покупки машин 06:40
В США привитые от COVID-19 смогут выиграть миллион долларов 06:05
Курс биткоина ушел вниз 05:31
Биолог Баранова связала заболеваемость COVID-19 в России с погодой 05:07
Аналитики назвали самые желанные для переезда города страны 04:47
Власти призвали американцев не хранить бензин в пластиковых пакетах 04:23
Роскомнадзор предупредил пользователей WhatsApp об уязвимости данных 03:52
Биолог: При 30 процентах привитых пандемия COVID-19 пойдет на спад 03:40
Личная коллекция модельера Кэндзо Такады ушла почти за 2,5 млн евро 03:17
Поездка в детский лагерь по программе кешбэка будет возможна до 15 сентября 02:50
Байден подписал указ об обеспечении кибербезопасности США 02:30
В Грузии возобновит свою работу общественный транспорт 02:09
Черногория бесплатно протестирует на коронавирус уезжающих туристов 01:57
Больше половины заправок в четырех штатах США остались без бензина 01:20
Более 30 полицейских пострадали во время беспорядков в Израиле 01:15
Израиль отверг предложение ХАМАС о перемирии и нанес авиаудары по Газе 00:48
Лавров: США и ЕС стремятся навязать другим странам свои правила игры 00:28
Роналду забил сотый мяч за "Ювентус" 00:12
Смолов эмоционально прокомментировал победу в Кубке России 12.05.2021
Семь игроков из НХЛ сыграют за сборную России на ЧМ 12.05.2021
Глава ВОЗ привился от COVID 12.05.2021
Крупнейший российский бриллиант продали за 14,1 млн долларов 12.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
13.05.2021 07:40
Рубрика: Общество

Прикипели

Привычка к району для новоселов оказалась важнее развитой инфраструктуры
Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 103(8454)
Метрологический центр компании "Брусника" выяснил, насколько жители крупных городов Урала и Сибири готовы к переезду - внутри района, города или еще дальше. Самыми мобильными в УрФО оказались тюменцы: 44 процента участников тематического опроса заявили, что раньше жили в другом городе.

По прогнозам демографов, Тюмень за счет активной миграции из Югры, Ямала и других сопредельных территорий в перспективе ближайших десяти лет станет миллионником. Привычный для УрФО центр притяжения Екатеринбург показал только 17 процентов "понаехавших". По всей видимости, потенциал внутрирегиональной миграции на Среднем Урале практически исчерпан, а нарастающая конкуренция с находящимися в радиусе 500 километров Челябинском, Пермью, Уфой и Тюменью ограничивает возможность привлечения человеческого капитала, делают выводы аналитики "Брусники". Зато внутри Екатеринбурга поменяли место жительства 52 процента респондентов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Уральский министр рассказал о плюсах КРТ для жителей и строителей

Интересно, что треть опрошенных при переезде проявила крайнюю степень патриотизма, не изменив ни городу, ни району. Абсолютные лидеры по этому показателю - новоселы Уралмаша. К примеру, в ЖК "Новатор" почти 70 процентов собственников прежде жили примерно в той же локации. Для сравнения: в "Суходольском" таких 15 процентов, на "Шишимской горке" - 28. И это не ошибка выборки.

- На Уралмаше расположено довольно большое количество морально и физически изношенных зданий. Соответственно, запрос на улучшение жилищных условий очень высок. Второй фактор - ментальный. Уралмаш до сих пор остается территорией с ярко выраженной идентичностью. Это барьер для проникновения в сообщество новых членов, - прокомментировали цифры в метрологическом центре "Брусники".

Основными причинами, удерживающими от смены района, стало проживание рядом с работой, школой или детским садом. Также в первую тройку по значимости вошла привычка. Она обогнала даже такие факторы, как транспортная доступность и развитая инфраструктура.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Лавров: США и ЕС стремятся навязать другим странам свои правила игры
Эксперт прокомментировал информацию о "новых реакциях" в Чернобыле
Биолог Баранова связала заболеваемость COVID-19 в России с погодой
Поездка в детский лагерь по программе кешбэка будет возможна до 15 сентября
Роскомнадзор предупредил пользователей WhatsApp об уязвимости данных
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19