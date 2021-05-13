Метрологический центр компании "Брусника" выяснил, насколько жители крупных городов Урала и Сибири готовы к переезду - внутри района, города или еще дальше. Самыми мобильными в УрФО оказались тюменцы: 44 процента участников тематического опроса заявили, что раньше жили в другом городе.

По прогнозам демографов, Тюмень за счет активной миграции из Югры, Ямала и других сопредельных территорий в перспективе ближайших десяти лет станет миллионником. Привычный для УрФО центр притяжения Екатеринбург показал только 17 процентов "понаехавших". По всей видимости, потенциал внутрирегиональной миграции на Среднем Урале практически исчерпан, а нарастающая конкуренция с находящимися в радиусе 500 километров Челябинском, Пермью, Уфой и Тюменью ограничивает возможность привлечения человеческого капитала, делают выводы аналитики "Брусники". Зато внутри Екатеринбурга поменяли место жительства 52 процента респондентов.

Интересно, что треть опрошенных при переезде проявила крайнюю степень патриотизма, не изменив ни городу, ни району. Абсолютные лидеры по этому показателю - новоселы Уралмаша. К примеру, в ЖК "Новатор" почти 70 процентов собственников прежде жили примерно в той же локации. Для сравнения: в "Суходольском" таких 15 процентов, на "Шишимской горке" - 28. И это не ошибка выборки.

- На Уралмаше расположено довольно большое количество морально и физически изношенных зданий. Соответственно, запрос на улучшение жилищных условий очень высок. Второй фактор - ментальный. Уралмаш до сих пор остается территорией с ярко выраженной идентичностью. Это барьер для проникновения в сообщество новых членов, - прокомментировали цифры в метрологическом центре "Брусники".

Основными причинами, удерживающими от смены района, стало проживание рядом с работой, школой или детским садом. Также в первую тройку по значимости вошла привычка. Она обогнала даже такие факторы, как транспортная доступность и развитая инфраструктура.