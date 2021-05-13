Режим ЧС из-за сильных лесных пожаров введен в двух субъектах Российской Федерации: на всей территории Тюменской области и в двух муниципальных образованиях Омской области. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Рослесхоза. Лесным пожарным активно помогает МЧС и минобороны, но выправить ситуацию пока не удается.

В Тюмени явно чувствуется запах гари и дыма от горящих лесов. Местные уже, так сказать, принюхались, а вот прилетающим гостям воздух с горчинкой сразу дает понять, что коронавирусом они не болеют, а запах, хоть и тонкий, но не из приятных. В городской черте еще дышать можно, а вот ближе к лесам вообще непонятно, как местные не задыхаются. Кстати, в регионе уже не первый день стоит не просто теплая, а даже жаркая погода. Вечером еще более или менее прохладно, но вот с утра уже начинает припекать, а дневные температуры поднимаются до плюс 25 градусов. Но самое плохое, что уже давно не было дождей, плюс ветер способствует распространению огня.

Накануне в Тюмень прибыли сразу два борта для усиления пожарной группировки. По сообщениям лесопожарных служб, сейчас в тушении задействованы 200 парашютистов-десантников федеральной "Авиалесоохраны".

Всего пожарную группировку составляют 2210 человек, 559 единиц техники и три воздушных судна. Еще 36 единиц авиационной техники участвуют в разведке и мониторинге ситуации.

С вертолетов пилоты замечают самые отдаленные очаги огня в глухих лесах. Но те пожары, гарь от которых явственно ощущается в Тюмени, горят относительно недалеко от городских границ. Местные жители, с которыми удалось переговорить, утверждают, что горит сухой камыш вдоль местных водоемов. Скорее всего, возгорание произошло из-за беспечности рыбаков.

Составленная карта термоточек четко указывает на то, что очаги огня располагаются либо вдоль рек, либо вдоль дорог. Брошенные окурки и незатушенные костры свидетельствуют, что увеличенные с этого года штрафы нисколько не напугали население.

Число лесных и ландшафтных пожаров в Тюменской области за сутки только выросло. Несмотря на 35 потушенных, общее количество пожаров увеличилось на 16. А по площади увеличение составило без малого две тысячи гектаров. Об этом вчера сообщили в оперативном штабе региона.

Но есть и положительные новости. По сообщению пресс-службы МЧС, пока удается не допустить перехода огня на населенные пункты.

"На защиту населенных пунктов в регион направлен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, а также аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Тюменской области, дополнительные силы лесоохраны и Тюменской авиабазы", - сообщили в пресс-службе МЧС.

В целом по стране вчера было 53 лесных пожара на 54 тысячах гектаров.