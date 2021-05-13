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13.05.2021 07:43
Рубрика: Происшествия

Горящая точка

В регионах УрФО бушуют лесные пожары
Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 103(8454)
Урал затянуло дымом: в регионах федерального округа горят леса и поля - виной всему сухая, ветреная погода и человеческий фактор. УрФО уже несколько недель возглавляет статистику Федерального агентства лесного хозяйства по количеству природных возгораний. Смог от горящих лесов чувствуют жители уральских городов и соседних регионов - Пермского края, Башкирии.

Сложнее всего обстановка в Тюменской области: по данным Рослесхоза, на 12 мая здесь полыхало более 51 тысячи гектаров леса, пожары подобрались вплотную к Тюмени - горожане задыхаются от смога. Это самая "горящая" на сегодня территория страны. В регионе введен режим ЧС, посещение лесов полностью под запретом.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Сибирь и Дальний Восток охватили пожары и наводнения

- Этот год выдался очень непростым: сразу несколько неблагоприятных факторов сошлись. Земля глубоко промерзла и потому не насытилась влагой, когда сходил снег. Большой воды не было. Дожди тоже обходят нашу область стороной, из-за этого в полях и лесах очень сухо, малейшей искры достаточно, чтобы вспыхнуло пламя. Последний раз такие масштабные пожары в нашей области были десять лет назад, в некоторых районах уже четвертую неделю без выходных и праздников люди борются с огненной стихией, - говорит губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам директора регионального департамента лесного комплекса Леонида Остроумова, большинство пожаров низовые: горит подстилка и подлесок.

- Традиционные методы тушения в болотистой местности не работают, - отметил он. - Поэтому приходится прокладывать минерализованные полосы, а также применять встречный пал.

В тушении лесных и ландшафтных пожаров в регионе задействовано более 1,3 тысячи человек и 242 единицы техники. Помощь оказывают сотрудники парашютно-десантной службы Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской области, а также аварийно-спасательные службы Ямала и других регионов - Сибири, Забайкалья, Бурятии. Рослесхоз на днях направил в Тюменскую область 197 авиапожарных и трех летчиков-наблюдателей.

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Горят, но в меньших масштабах, леса в Курганской области (3,4 тысячи гектаров) и Свердловской (86 гектаров). Югра с пожарами столкнулась еще в апреле, сгорело 57 гектаров леса, в Челябинской области тоже все потушили. Ямал стихия пока обходит стороной - благодаря погоде.

В департаменте лесного хозяйства по УрФО тем временем начали подсчитывать ущерб. По данным на 10 мая, общий объем потерь древесины на корню в регионе составил 44,7 тысячи кубометров, или 168,9 миллиона рублей в денежном эквиваленте, плюс 118,6 гектара загубленного молодняка (12,9 миллиона рублей). На тушение лесов регионы потратили 3,3 миллиона. Но это предварительные сводки. Как будет развиваться ситуация дальше, неизвестно: по прогнозам, в ближайшие дни на Урале ожидается жаркая и сухая погода. Население продолжит жарить шашлыки на природе и выжигать сухую траву, игнорируя запреты и предостережения. Отметим: согласно статистике, которую приводят в департаменте информполитики губернатора Свердловской области, люди оказываются виновниками природных возгораний в 90 процентах случаев.

Прямая речь

Владимир Якушев, полномочный представитель президента РФ в УрФО:

- Все силы МЧС и лесных служб необходимо направить на борьбу с пожарами, вне зависимости лесной это пожар или ландшафтный - огонь не знает границ. Эта работа должна координироваться на территории каждого региона в рамках штабов и комиссий по ЧС. Отсутствие координации на местах будет оцениваться жестко, как неумение организовать работу для достижения результата, а главный результат - отсутствие пожаров на любой территории.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область Лесные пожары

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