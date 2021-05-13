В Челябинской области массовые мероприятия отменят из-за аномальной жары

Из-за аномальной жары в Челябинской области рекомендовано отменить все массовые мероприятия и ограничить пребывание детей на открытом воздухе. С экстренным предупреждением о возможных тепловых ударах выступило ГУ МЧС региона.

- 13-14 мая местами, а 15-17 мая - в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Органам исполнительной власти и местного самоуправления рекомендуется отменить либо перенести на другие дни проведение культурно-массовых и детских развлекательных мероприятий на открытом воздухе. А также - ограничить пребывание детей на улице на территории оздоровительных лагерей и садиков.

По прогнозам синоптиков с 13 мая и до конца рабочей недели дневные температуры в регионе будут достигать 33 градусов тепла. Ветер слабый. Кратковременные дожди и грозы могут пройти в регионе только в субботу. В остальные дни будет стоять малооблачная солнечная погода.