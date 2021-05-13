В Екатеринбурге проверят "скорую" после смерти мужчины с астмой

Следственный комитет Свердловской области устанавливает обстоятельства смерти 31-летнего жителя Екатеринбурга и проверяет, насколько своевременно ему была оказана медпомощь.

Несчастный случай произошел накануне вечером в помещении магазина на улице Мостовой: молодому мужчине, у которого была астма, внезапно стало плохо.

"Инцидент случился на глазах нескольких очевидцев, они самостоятельно оказывали пострадавшему первую помощь, а также вызвали "скорую", - рассказал пресс-секретарь ведомства Александр Шульга, подтвердив, что по предварительным данным мужчина скончался из-за приступа имевшегося у него заболевания.

Точную же причину смерти установит экспертиза. Также в рамках проверки будет установлено, все ли необходимые меры предприняли сотрудники "скорой" для оказания пациенту помощи.