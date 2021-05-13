В Югре выступили против объединения ХМАО и ЯНАО с Тюменской областью

Резко негативную реакцию в Югре вызвало предложение Владимира Жириновского объединить три самодостаточных северных региона - Югру, Ямал и Тюменскую область в одно территориальное образование.

Об этом эпатажный политик заявил в интервью "Радио Комсомольская правда". Как отметил Жириновский, существование этих трех регионов, как и ряда других самостоятельных субъектов России экономически нецелесообразно.

Заявление лидера либерал-демократов поддержали члены ЛДПР из Тюменской областной Думы, представитель которых Александр Лобов потребовал разрешить областным властям контролировать расходование бюджетных средств в автономных округах.

Депутаты "Единой России" в Думе Югры выступили с единой консолидированной позицией по поводу озвученной Жириновским инициативы. На очередном заседании фракции единороссы Югры приняли резолюцию, в которой они выступили против объединения трех регионов в одну большую Тюменскую область.

Как отмечают депутаты, сегодня нет никаких предпосылок для ликвидации Югры и Ямала - ни экономических, ни социальных, ни политических, ни юридических.

- В соответствии с Конституцией РФ уже сложилась устоявшаяся структура по организации и управлению регионами, системой экономики и взаимоотношений между ними, со своими социально-экономическими программами, принятыми решениями и обязательствами. И единственным решающим фактором по данному вопросу является мнение граждан, которое выражается в установленном законом порядке, и никак иначе, - подчеркнула руководитель депутатского объединения "Единая Россия" в Думе Югры Наталья Западнова.

- Прежде чем перекраивать границы субъектов, увеличивать или уменьшать количество самих субъектов, необходимо ответить на простой вопрос: а для чего это нужно? - отметил Борис Хохряков, председатель Думы Югры. - Сегодня Югра, Ямал и Тюменская область не только юридически, но и экономически самостоятельные регионы. В каждом из них отточена собственная система социальной помощи, выстроены межнациональные отношения, сложилась собственная система управления с учетом специфики каждой территории.

Как отметил спикер Думы Югры, существующие десятилетиями практики сотрудничества позволяют эффективно решать вопросы строительства больших инфраструктурных объектов, транспортных коридоров, в реализации крупных инвестпроектов, поддерживать высокое качество жизни населения. Зачем все это разрушать? Кроме того, объединение трех регионов приведет к созданию огромной территории, в разы превышающей площадь большинства европейских стран. Управлять ею из одного центра практически невозможно. Вопрос по укрупнению субъектов возникает исключительно по политическим соображениям, но решающее мнение здесь принадлежит не отдельным политикам, а консолидированной позиции граждан.