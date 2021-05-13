В Сургуте инспекторы ДПС довезли задыхающегося ребенка до больницы

Югорские полицейские помогли довезти до больницы ребенка, которому стало плохо.

ЧП случилось еще вечером 16 апреля, но рассказали о нем правоохранительные органы только сейчас. В тот день к экипажу ДПС Сургута подъехал автомобиль с семейной парой и маленьким мальчиком. Родители попросили инспекторов помочь с доставкой их сына, которому по дороге стало плохо, в медучреждение. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

Командир взвода старший лейтенант полиции Александр Зорий и инспектор ДПС лейтенант полиции Виталий Воронков сообщили в дежурную часть и сами увезли задыхающегося ребенка и его родителей в ближайшую больницу - травматологический центр. На месте врачи сразу определили малыша в реанимационное отделение и сказали, что благодаря оперативности его удалось спасти.

Мальчика выписали из больницы, он сейчас дома. Его родители отправили в городское управление полиции благодарственное письмо. Командир взвода Александр Зорий навестил ребенка и подарил игрушку - гараж с автомобилем ДПС.