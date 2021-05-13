В Тюмени во дворе дома обстреляли людей

Минувшей ночью в одном из дворов на улице Клары Цеткин в Тюмени произошел вооруженный конфликт.

На видео, которое сняли жильцы многоэтажки из окон, отчетливо видно, как двое мужчин в футболках и джинсах подходят к третьему, в спортивном костюме, а тот резко достает пистолет и начинает палить. Гоняя их вокруг припаркованного автомобиля, он совершил с десяток выстрелов.

Очевидцы в пабликах в соцсетях рассказали, что группа, вооруженная ножами и битами, сначала напала на человека, а уже потом послышалась стрельба.

В пресс-службе городского управления МВД "РГ" сообщили, что в отдел полиции информация о дворовом инциденте поступила в 00.23. Один из участников конфликта сейчас в реанимации: у него множественные ранения в области шеи, грудной клетки, верхних и нижних конечностей.